Nuevo León

Protección Civil NL, referente en brindar ayuda internacional

Protección Civil de Nuevo León apoyó en inundaciones en Texas y en incendios forestales en Canadá, reforzando lazos y cooperación internacional

  • 18
  • Agosto
    2025

A nivel internacional, Nuevo León destaca en los momentos de ayuda por su gran cuerpo de rescate de Protección Civil del Estado (PCNL), quienes, valientes y comprometidos, acudieron al condado de Kerr, en Texas, para ayudar en las labores de búsqueda y rescate tras las fuertes inundaciones, así como a los incendios que se registran actualmente en Canadá.

Ramón López Rosales, director de Operaciones de dicha corporación, fue uno de los rescatistas que acudió a Texas, y para ser su primera vez en trabajos en tierras internacionales, dijo que el recibimiento y la coordinación con las autoridades y los civiles lo hizo sentirse en casa.

“Nos sentimos como en casa, no había un momento donde la gente no nos llevara fruta, comida y se tomara la foto con nosotros; se preocupaban por nosotros, que si estábamos comiendo bien, si estábamos durmiendo bien, dónde lavar nuestros equipos, toda la gente se preocupaba”.

“Las autoridades texanas todo el tiempo se preocupaban por nosotros, no tuvimos un área de trabajo sin una zona de seguridad”, indicó López Rosales.

Sus trabajos, más que rescate de personas atrapadas, fueron para hallar lugares donde posiblemente hubiera restos humanos.

“Los trabajos se dedicaron a localización de indicios de restos humanos, donde trabajamos con los binomios caninos; ellos marcaban y, si había un punto de interés, se les daba la notificación a los oficiales de investigación y ya ellos lo checaban, lo analizaban y nosotros continuábamos con el recorrido, para no quedarnos en un solo lugar”, puntualizó.

Para los rescatistas los trabajos fueron difíciles, porque la magnitud de las inundaciones era superior a las que ha habido en Nuevo León; sin embargo, lo más difícil para ellos fue la barrera del idioma.

“El idioma fue una de las barreras, pero hubo mucha gente que facilitó hablar para ser nuestros intérpretes; además, juntaron un equipo de policías que hablaban español”.

“Y en los terrenos de búsqueda teníamos la capacitación, la experiencia y no había una tarea que fuera realmente difícil para nosotros. A lo mejor cuando subía el agua porque se venían las lluvias nuevamente, pero todo lo demás era trabajar en coordinación y manteniendo la seguridad de todo el personal”, agregó el elemento.

Los 37 rescatistas de Nuevo León estuvieron un total de 16 días en Texas; en una primera visita estuvieron ocho días y, en una segunda, otros ocho, ya que luego de su primera intervención en Kerr, las autoridades estadounidenses solicitaron nuevamente la ayuda.

“Me di cuenta de que cuando hay una situación de esa índole no hay barreras y no hay fronteras, solo una línea de agua es lo que nos divide, porque todos trabajamos por un mismo objetivo y hay una hermandad entre corporaciones”, recordó Ramón López.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erick Cavazos, recientemente anunció que elementos de Brigada Fénix viajaron para apoyar en los incendios forestales en Canadá.

Indicó el titular de la corporación que este despliegue internacional coloca a Nuevo León en los primeros lugares en materia de Protección Civil.

El representante de la Cónsul General de Canadá en Nuevo León, Eric Gelinas, señaló la importancia de la participación entre México y Canadá mediante la relación bilateral, que llegó cuando los incendios forestales en este país se intensificaban.


