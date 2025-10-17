Cerrar X
Nuevo León

Reactivan programa 'Barrio de mi Corazón' en Monterrey

Autoridades municipales se dieron cita en la macro-brigada desplegada en la colonia Topo Chico, con el fin de brindar solución a los problemas de la comunidad

  • 17
  • Octubre
    2025

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, en compañía de su esposa y titular del DIF Municipal, Gaby Oyervides, encabezaron el reinicio del programa "Barrio de mi Corazón".

Este proyecto tiene como objetivo la integración y reestructuración social de la ciudad, donde las dependencias municipales buscan formar un frente común a través de la Secretaría de Participación Ciudadana.

En el arranque de la primera fase se llevaron a cabo diversas actividades para los cientos de personas que asistieron, como lotería, torneos de fútbol, juegos infantiles inflables, así como set de fotografías.

También se brindaron servicios de salud como podología, dentistas, médico general, y atención a la mujer, así como asesoría jurídica, bolsa de empleo y donación de árboles.

"Barrio de mi Corazón" es una iniciativa que detona el sentido de pertenencia con la comunidad, desde un mes antes de su llegada. Primero se realiza una marcha exploratoria para recibir las peticiones. Concluye con una macro-brigada que incluyen festejos en la comunidad.


