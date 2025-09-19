Cerrar X
Nuevo León

Realiza izamiento de bandera en Explanada de los Héroes

El mandatario estatal acudió a la ceremonia durante el Día Nacional de Protección Civil para destacar las labores de la corporación

En el día nacional de protección civil el Gobernador Samuel García, realizó una ceremonia en la explanada de los héroes, en honor a los elementos de emergencia del estado.

Protección Civil Nuevo León, fue reconocida por su gran trabajo y ayuda a la ciudadanía, Erik Cavazos, director de la corporación ofreció unas palabras de agradecimiento a su equipo de rescatistas.

“Agradezco a los compañeros elementos de protección civil que día a día 42/7 los 365 días del año, todo el tiempo están ahí todo por el objetivo de salvaguardar vidas”, mencionó Erik.

Como parte de este honor se realizó el izamiento a la bandera a la mitad de asta en memoria a las victimas de los terremotos de 1985 y 2017 en Ciudad de México, los cuales dieron pie a la formación de la corporación.

El madatario estatal mencionó que para continuar con los reconocimientos se espera renovar el equipamiento de los elementos con nuevos uniformes, nuevas mochilas y unidades.

“Queremos celebrar a cada uno de ustedes, que son un ejemplo para cada habitante en cada acción que realizan en este estado, para eso decirles que vendrá nuevo equipo y nuevas unidades”, agregó el mandatario.

Finalmente el secretario de gobierno Miguel Flores, mencionó que este día es para aplaudir la labor de protección civil así como recordar a las victimas de los terremotos, por lo que en el estado se realizarán diversos simulacros para hacer conciencia de la situación.


