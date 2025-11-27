Cerrar X
Nuevo León

Reconoce Monterrey a ciudadanos ejemplares por labor ambiental

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la ceremonia, destacando que la medalla busca visibilizar y premiar las acciones que evitan el deterioro ambiental

  • 27
  • Noviembre
    2025

El municipio de Monterrey celebró este jueves una Sesión Solemne de Cabildo para entregar la Medalla Guardianes de Monterrey 2025, un galardón destinado a reconocer el esfuerzo de mujeres, hombres e instituciones que trabajan activamente en favor de la sustentabilidad y la mejora del medio ambiente en la ciudad.

Una medalla a quienes protegen el ambiente

El alcalde Adrián de la Garza encabezó la ceremonia, destacando que la medalla busca visibilizar y premiar las acciones que evitan el deterioro ambiental, restauran los ecosistemas y, en consecuencia, mejoran la calidad de vida de los habitantes.

Guardianes de Monterrey

“Lo que trata de hacer el Cabildo de Monterrey es poder mostrar y decir: reconocemos el valor cívico y el valor humano de quienes hacen estos esfuerzos todos los días... Reconocemos 100 por ciento el esfuerzo y la labor que hacen y que es fundamental, importantísimo para siempre tratar de buscar tener calidad de vida, porque calidad de vida también es cuidar nuestro medio ambiente”, afirmó el edil regio.

La administración municipal subrayó que la colaboración entre ciudadanía, expertos y autoridades es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales de la ciudad. 

La agrupación VESUS (Vecinos Sustentables Metropolitanos) y la ciudadana Carmen Cristina Salinas Ruiz en la categoría Labor Social, por su trabajo en proteger y mejorar el medio ambiente.

Adrian de la Garza

En Ciencia y Tecnología se reconoció por sus aportaciones tecnológicas enfocadas en la conservación ambiental a Eduardo Gerardo Pérez Tijerina.

Alonso Ruy García Torres recibió la medalla en la categoría Proyectos, por sus iniciativas a la solución de problemáticas ambientales en la ciudad. Por Protección a los Animales, el reconocimiento fue para Tanya Delgadillo Vargas.

Buscan que la gente participe más

De acuerdo con las autoridades municipales, la entrega de la Medalla Guardianes de Monterrey busca impulsar la participación ejemplar de la sociedad para la construcción de una ciudad más verde y con mayor calidad de vida para todos.


