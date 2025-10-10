Reconocen a NL por su transformación en compras públicas abiertas

Por su proyecto de digitalización del sistema de contrataciones públicas, Nuevo León recibió una mención honorífica en el programa “Desafío de Gobierno Abierto 2025, organizado por la Open Government Partnership (OGP),

El reconocimiento se otorgó dentro de la categoría de anticorrupción, en una competencia donde participaron 164 proyectos de 70 gobiernos locales de 34 países, siendo Nuevo León el único estado mexicano distinguido junto a iniciativas de Colombia, Brasil, España y Argentina.

“Este reconocimiento confirma que estamos construyendo un modelo de gobierno más abierto, innovador y confiable.

Gloria Morales, Secretaria de Administración estatal, fue la encargada de recibir el reconocimiento.

“Digitalizar el sistema de contrataciones combate la corrupción y garantiza que cada peso invertido se traduzca en bienestar y valor para la ciudadanía”, afirmó.

El anuncio se realizó durante la Cumbre Mundial de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP Summit 2025), celebrada en Vitoria-Gasteiz, España, con la presencia del Rey Felipe VI, ministros y líderes de sociedad civil de distintos países.

Además del reconocimiento, Nuevo León obtuvo el primer lugar del continente americano por una iniciativa impulsada por la Secretaría de Participación Ciudadana, lo que consolida al estado como referente internacional en transparencia y gobernanza moderna.

El proyecto premiado forma parte del proceso de Transformación Integral del Sistema de Contrataciones Públicas, con el que la administración busca sustituir el modelo tradicional por uno digital, estratégico y transparente, enfocado en la eficiencia y el valor público.

“Estamos sentando las bases de un modelo de compras públicas que genere impacto social, económico y ambiental, y que trascenderá administraciones”, señaló Paola Serrano, directora general de Adquisiciones y Servicios.

La estrategia incluye la implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, que permitirá a cualquier ciudadano consultar, comparar y dar seguimiento al gasto público, fortaleciendo la rendición de cuentas.

También se trabaja en una nueva Ley de Adquisiciones, elaborada de forma participativa junto con instituciones académicas, organismos civiles y el sector empresarial, con el objetivo de modernizar los procesos y alinear las compras con criterios de sostenibilidad.

El proyecto cuenta con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Open Contracting Partnership (OCP), Red Iberoamericana de Contratación Pública (REDICOP), Consejo Nuevo León, el IMCO y la RICG.

“Gracias a nuestros aliados y al gran equipo que ha elevado el nivel de las compras públicas, hoy Nuevo León es primero en todo, y también en transparencia y eficiencia”, agregó Morales.

