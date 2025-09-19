Reconocen a rescatistas en el Día Nacional de Protección Civil

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, el municipio de Guadalupe llevó a cabo un simulacro de prevención y autoprotección para fomentar una cultura de seguridad entre sus ciudadanos.

La jornada también sirvió para rendir un merecido homenaje a los rescatistas locales, a quienes se les reconoció como "Grandes Héroes" por su invaluable labor.

El evento, celebrado este 19 de septiembre, comenzó con una emotiva ceremonia de entrega de reconocimientos a los elementos de Protección Civil municipal, tanto en activo como voluntarios. Este gesto buscó agradecer su dedicación y valentía en el servicio a la comunidad.

Posteriormente, personal de la corporación participó en el Simulacro Nacional, recordando de manera simbólica a las víctimas y rescatistas de los devastadores sismos que sacudieron la Ciudad de México en 1985 y 2017.

El ejercicio se desarrolló en el Palacio Municipal, donde los trabajadores evacuaron el edificio de manera ordenada, siguiendo las instrucciones de los equipos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe, quienes colaboraron para asegurar el éxito de la operación.

El Director de Protección Civil de Guadalupe, Fernando Escobedo Lara, reafirmó el compromiso de la dependencia con la seguridad de los ciudadanos.

Durante su intervención, destacó los logros alcanzados en el primer año de la actual administración, presentando cifras que reflejan la intensa actividad de la corporación.

“Son más de 5 mil servicios brindados, 36 rescates en el Cerro de la Silla, 270 apoyos para sofocar incendios, 550 rescates de animales y 287 atenciones en accidentes viales”, detalló Escobedo Lara. Además, subrayó el impacto de la labor de capacitación: “Hemos capacitado a 4 mil 500 alumnos de distintos niveles escolares, lo cual ha permitido reducir accidentes en escuelas en Guadalupe”.

Comentarios