Reconocen trayectorias y actos heroicos de Bomberos NL

Por su valentía, entrega y compromiso por salvar vidas, los bomberos de Nuevo León fueron reconocidos en su día en un evento al que se dieron cita autoridades y benefactores.

A la ceremonia encabezada por el presidente del patronato, Alfonso Barragán, decenas de bomberos acompañados de sus familias fueron homenajeados por su entrega al servicio de la comunidad.

“Hoy los hombres y mujeres que visten el uniforme de bomberos han respondido al llamado, dispuestos a salvar a las personas y a sus patrimonios”, dijo Barragán.

Agregó que este año más de 4,000 incendios se han atendido por los elementos de la corporación, es decir, más del 36% que otros años.

Exhortó a la sociedad, empresas y gobierno a seguir apoyando a los bomberos para tener el equipo necesario para enfrentar esta cantidad de siniestros.

En el acto se dieron preseas por trayectoria de los elementos como José Alfredo Ruiz Torres, con 32 años de servicio, en el cuerpo de bomberos del estado.

Así como medallas al mérito por actos heroicos en cumplimiento de su misión como la de Jesús Fernando Pineda, quien ha salvado muchas veces gracias a sus conocimientos en reanimación cardiopulmonar.

El evento inició con una misa, seguido de un almuerzo y posterior se rindieron honores al lábaro patrio.

En el Día del Bombero, la comunidad neolonesa sabe que cuenta conhombres y mujeres dispuestos atender con voluntad de servicio ante las emergencias cada día.

Esta fecha se celebra en conmemoración de la formación del primer cuerpo de bomberos en México en 1873.

