Refrenda Monterrey compromiso con Bomberos de Nuevo León

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, entregó este jueves un apoyo económico de 15 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Nuevo León, en reconocimiento a la labor que realizan a favor de la comunidad.

Durante el encuentro, el edil destacó el compromiso de su administración con quienes arriesgan la vida diariamente para salvaguardar a los regiomontanos, y reafirmó la importancia de seguir fortaleciendo la coordinación institucional y la cultura de prevención en toda la zona metropolitana.

“Agradecerles por supuesto con mucho reconocimiento y respeto a todo el cuerpo, a todos aquellos hombres y mujeres del Cuerpo de Bomberos que arriesgan su vida todos los días por esta ciudad y por todos sus habitantes”, expresó De la Garza.

En el evento participaron representantes del Patronato de Bomberos de Nuevo León: Alfonso Barragán, presidente; Guillermo Dillon, director; y Alejandro Zúñiga, comandante y director de Operaciones.

Por parte del Municipio de Monterrey estuvieron presentes el Comandante Guadalupe Sánchez Quiroz, Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; César Garza, secretario del Ayuntamiento; César Betancourt, director de Protección Civil; el Dr. Antonio Beltrán, tesorero municipal; y Fernando Margáin, jefe del Gabinete.

El alcalde reiteró que este respaldo económico busca fortalecer las capacidades de la corporación y refrendar el orgullo y agradecimiento de la ciudad hacia sus bomberos.

Comentarios