Refuerza Jesús Nava señalética vial previo al regreso a clases

A una semana del inicio del ciclo escolar 2025-2026, el alcalde Jesús Nava, acompañado de la titular del DIF municipal, Elizabeth Galicia, encabezó la brigada de limpieza y pintura de cebras peatonales frente a escuelas de preescolar, primarias y secundarias.

Esta acción tiene la finalidad de garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, tanto de los alumnos, padres de familia y docentes; por eso el municipio de Santa Catarina reforzó la señalética vial en las inmediaciones de los planteles educativos para un cruce seguro.

“Queremos un regreso a clases seguro y ordenado, por eso hoy estamos reforzando la señalética vial. Estas acciones van dentro de un plan de acciones de movilidad para que todo esté listo el 1 de septiembre, que las niñas, niños y adolescentes regresan a las aulas”, expresó el alcalde.

Cuadrillas de servicios públicos realizaron las labores de pinta para los cruces peatonales en las calles aledañas a los planteles educativos en la ciudad, que se suman a las jornadas de limpieza, deshierbe y mantenimiento en las instalaciones de las escuelas.

Durante el receso escolar se ha realizado un patrullaje preventivo, para que los planteles educativos estén en óptimas condiciones para recibir a los alumnos.

Además, se alista un operativo vial para el próximo lunes 1 de septiembre, día en que miles de estudiantes regresarán a las aulas.

“En este regreso a clases también vamos a tener la presencia de los elementos de seguridad y vialidad, junto con padres de familia que apoyan como auxiliares viales afuera de las escuelas para agilizar el flujo vehicular y evitar cualquier incidente”, indicó Nava.

