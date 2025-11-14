Suspenden clases en ocho escuelas por inseguridad

Ocho escuelas primarias suspendieron clases el martes y miércoles en apoyo al director y una maestra de la Escuela Primaria “La Corregidora”, acusados de agresión por una madre de familia.

El director de la escuela, Francisco Javier Amaro, y la maestra Yolanda, afirman todo lo contrario, que ellos fueron agredidos por la mujer que habría irrumpido en el plantel de manera agresiva. Además, la acusan de amenazas de muerte.

Tras la intervención de autoridades educativas a nivel estatal, se tomó la decisión de reanudar las clases este viernes en las ocho escuelas de la zona 096 que tienen alrededor de 1,800 alumnos.

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, César Bolaños, demandó mayor patrullaje en las zonas escolares, para evitar más sucesos como este.

“El profesor Francisco Javier Amaro y la maestra Yolanda recibieron amenazas de muerte y creo que aquella persona que recibe esas amenazas, claro que tenemos miedo, y nosotros tenemos miedo por ellos.

“Entonces ¿qué solicitamos a las autoridades encargadas de la seguridad? Que sigan intensificando esos rondines, pero puedo decir también que las escuelas están seguras, que no tengo ningún reporte de vandalismo”, refirió Bolaños.

Directivos y personal de las ocho escuelas sin clases, sostuvieron una reunión este jueves en uno de los planteles afectados, resguardados por elementos de la Guardia Estatal.

El jefe del Crede lamentó que los maestros recibieron amenazas y golpes por parte de una madre de familia, pero también destacó que recibieron el apoyo de la comunidad escolar, que está satisfecha con la educación que brindan a sus hijos.

“Son ocho escuelas las que están afectadas, que son más de mil 800 alumnos que están sin recibir su servicio educativo, pero creo que esta situación muy lamentable que pasó en la Escuela ‘La Corregidora’ nos ha dejado enseñanzas.

“Afortunadamente ha estado el acompañamiento de todas las autoridades, de las autoridades educativas y de seguridad, y ya tuvimos una plática con toda la zona escolar 096 y mañana regresamos a trabajar, ellos ya se sienten respaldados”, declaró.

Lo que ocurrió en Nuevo Laredo, no debería ocurrir en ningún lugar, por lo que pidió seguridad.

“Lo que pasó, esto no debe de pasar en ningún lugar de Tamaulipas ni de México. Creo que se manda un mensaje muy importante a la sociedad de Nuevo Laredo de cómo se debe de tratar a los maestros, que eso no debe de pasar porque esto afecta a nuestros niño, que es lo más importante.

“Es nuestra responsabilidad, por encima de todo está el interés supremo, la seguridad, la educación y la salud. Pero sí solicitamos intensificar ese patrullaje, esos rondines en las escuelas por parte de los cuerpos de seguridad”.

