Nuevo León

Reprograman corrida de toros en honor a Mauricio Fernández

El evento contará con la actuación de Pablo Hermoso de Mendoza, Fermín Rivera y Juan Fernando, con la participación del novillero Bicharraco

El homenaje taurino “De un Grande para el más Grande”, dedicado al ingeniero Mauricio Fernández Garza, cambió de fecha y sede en Monterrey.

Las empresas RR Eventos y 0 Producciones informaron que la corrida, originalmente programada en la Plaza de Toros San Pedro en Valle Oriente, fue reprogramada por causas de fuerza mayor y temas de logística.

Nueva fecha y sede en Carretera Nacional

De acuerdo con el aviso oficial, el festejo taurino se llevará a cabo el viernes 13 de marzo a las 8:00 p.m. en los terrenos donde se realiza el Festival de las Calabazas, ubicados en Carretera Nacional Parque 212, frente a las motocicletas Indian, en Monterrey, Nuevo León.

Los organizadores señalaron que el cartel permanece sin cambios, por lo que se mantiene la participación de los matadores anunciados previamente.

Cartel confirmado para el homenaje

El evento contará con la actuación de Pablo Hermoso de Mendoza, Fermín Rivera y Juan Fernando, con la participación del novillero Bicharraco abriendo plaza. Se lidiarán ejemplares de la ganadería San Isidro 7.

La corrida forma parte del homenaje titulado “De un Grande para el más Grande”, dedicado a Mauricio Fernández Garza, y ha sido promovida como un acontecimiento dentro del ámbito taurino local.

Proceso de devolución de boletos

Las empresas organizadoras informaron que las personas que hayan adquirido boletos y no puedan asistir debido al cambio de fecha y sede podrán solicitar la devolución de sus entradas.

El reembolso podrá tramitarse en los mismos puntos de venta donde fueron adquiridos los boletos, del lunes 2 al domingo 8 de marzo del presente año.


