Regresa la era ferroviaria a región noreste de México

El nuevo tren de pasajeros de Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, que este lunes arrancó obras en su tramo por Nuevo León, moverá a 7 millones de usuarios al año, lo que, según autoridades, tendrá un gran impacto en la conectividad y en la economía de la región.

Este martes arrancó la construcción de 100 kilómetros (km) correspondientes a Nuevo León, de los 396 km que medirá en total el llamado Tren del Norte.

La inversión inicial, según se informó, es de $14,000 millones de pesos, de los $90,000 millones programados para Nuevo León; se estima que toda la obra costará $121 millones de pesos.

El banderazo de arranque lo dieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), Jesús Esteva; el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous, y, vía remota, desde la Mañanera en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Tuvieron que pasar 30 años para que volviera la infraestructura ferroviaria de pasajeros al noreste del país, tras el último viaje de El Regiomontano en 1997.

A lo largo del trayecto se contempla la construcción de 10 estaciones, de las cuales cuatro estarán dentro de la urbe regia.

Las máquinas iniciaron labores en el poblado conocido como Unión San Javier, en Salinas Victoria, y concluirán hasta el arroyo El Sauz, en Lampazos, Nuevo León, lugar donde continuarán las vías hasta llegar a Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la ciudad de Monterrey, y de la ciudad de Monterrey a Nuevo Laredo. Cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León; este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama".

“Vamos a estar trabajando en conjunto porque además va a colindar con proyectos de infraestructura muy importantes del Estado como la línea 4 y 6, y todo este transporte de pasajeros va sin duda a beneficiar la movilidad del estado de Nuevo León”, señaló García.

Con la cuenta regresiva de la presidenta, en la Ciudad de México, se dio el banderazo de inicio de obras.

Algunas de las características de este tramo son que la vía será sencilla, contará con 30 puentes ferroviarios, 15 pasos vehiculares a nivel más uno superior. Además, tendrá 10 estaciones y se necesitarán 146 obras de drenaje, y el tren alcanzará velocidades máximas de 160 a 200 kilómetros por hora.

El Horizonte publicó en exclusiva el pasado 6 de junio los detalles del Tren del Norte.

En la visita del pasado sábado de Sheinbaum a Monterrey para presentar su Primer Informe de Gobierno, se anunció el arranque de las obras del Tren del Norte Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, el cual, dijo, es una de las obras más importantes para Nuevo León.

Será paralelo al de carga

En entrevista para El Horizonte, Lajous explicó que las vías del tren de pasajeros correrán en paralelo a la ruta ya existente de carga, sin detallar cuántos trenes pasarán, ni su frecuencia.

Asimismo, indicó que se está usando el derecho de vía que ya tienen estos trenes para construir el nuevo medio de transporte público, siendo pocos tramos los que faltan para adquirir dicho derecho.

"En todo el trazo va paralelo; digamos que hay algunos pequeños tramos donde se desvía de la vía de carga, pero para términos generales va paralelo al tren de carga".

"Hay un derecho de vía; ese derecho de vía estamos en la mayor parte aprovechándolo para poner la vía de pasajeros; ahorita físicamente estamos parados en ese derecho de vía", comentó Lajous.

Lo acercarán al Metro

El Tren del Norte no solo promete una rápida movilidad y conectividad entre los tres estados del noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sino que también contempla beneficiar a las personas que recorren trayectos cortos.

El titular del organismo ferroviario también comentó que ya se trabaja en conjunto con el secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal, para acercar el transporte público como Transmetro y metro en busca de mayor beneficio para los usuarios.

“Hay una relación casi metropolitana entre Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y la zona metropolitana de Monterrey; saben cómo son los accesos todos los días a las zonas industriales. Aunque se da un servicio de largo recorrido, sabemos que hay usuarios que serán beneficiarios por esta conexión metropolitana".

“Vamos a revisar esa posibilidad para nosotros. Desde la perspectiva del usuario, es muy importante que tengan conexiones del transporte público cercanas; entonces, también con la Secretaría de Movilidad del Estado, vamos a revisar cómo se hacen esas conexiones de la manera más eficiente para los usuarios”, agregó Lajous.

Arranca fuerte la obra

En punto de las 06:30 horas de este martes, más de siete maquinarias y al menos 20 obreros e ingenieros se congregaron en espera del banderazo para iniciar la construcción.

Fueron varias retroexcavadoras las que se encargaron de nivelar el terreno donde se cimentarán los rieles de la nueva vía del tramo tres del Tren del Norte.

Mientras que, con una perforadora especial, comenzaron los hoyos que darán profundidad a las vigas paralelas a los rieles.

El equipo de topógrafos sacó las mediciones adecuadas para obtener el nivel adecuado de la vía, evitando alguna anomalía en el terreno a través del prisma topográfico.

Con este equipo de construcción fue que arrancó la edificación del tramo tres del tren que irá del poblado Unión San Javier, en Salinas Victoria, hasta el arroyo El Sauz.

Sin dar una fecha exacta, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Lajous, dijo que la construcción de los demás tramos será simultánea con el objetivo de concluir todo el proyecto en los primeros meses del 2028.

Sigue estos y más contenidos exclusivos completamente gratis en nuestros servicios digitales de noticias por:

WhatsApp - Únete aquí

Newsletter - Suscríbete aquí

Comentarios