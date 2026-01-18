Renueva Ambiente centro de Monterrey con 'Pulmón Verde'

Por medio del programa "Bosques Ciudadanos", la Secretaría de de Medio Ambiente continúa con la renovación del centro de Monterrey.

Zonas que abarcan este proyecto ambientalista

De acuerdo con el secretario Raúl Lozano Caballero son más de 73 los árboles plantados en las las calles Doctor Coss y Zuazua.

Se espera que en la Explanada de los Héroes, así como en sus alrededores, se siembren 64 árboles monumentales, entre sabinos y encinos, además de 1,500 herbáceas y jardineras polinizadoras que atraigan aves y mariposas al centro de la ciudad.

“Nuestro proyecto Bosques Ciudadanos es el proyecto más importante, no solamente en Nuevo León, me atrevo a decirlo, sino en América Latina, de plantación de árboles nativos para toda el área metropolitana y por todo el estado”, expresó Lozano Caballero.

Aseguró que desde el inicio de la administración de esta dependencia, se tuvo como meta el plantar un millón de árboles nativos, por lo que ya se tiene contemplada casi su totalidad.

“Al día de hoy llevamos arriba del 90 por ciento de esa meta, más de 900 mil árboles, y sin duda vamos a plantar más de un millón”, subrayó Lozano Caballero.

Esta estrategia se extendió a los espacios circundantes, consolidando una visión integral que convierte al centro en un verdadero bosque urbano.

Al mismo tiempo, se extiende por avenidas estratégicas como Constitución, Morones Prieto, Miguel Alemán, Félix U. Gómez, Colón, Boulevard Antonio L. Rodríguez, así como en Guadalupe, la Autopista Monterrey-Reynosa, y en Apodaca, la Autopista al Aeropuerto, consolidando los corredores verdes metropolitanos.

Beneficios contra cambio climático; Monterrey Verde para Mundial 2026

Lozano Caballero afirmó que el impacto de "Bosques Ciudadanos" va más allá de lo visual, al afirmar que cada árbol plantado es una herramienta contra el cambio climático.

“Hay estudios que marcan que donde existe un árbol hay una diferencia promedio de entre 15 y 20 grados de temperatura; queremos que el Centro de Monterrey deje de ser una isla de calor”, afirmó el Secretario.

Aseguró que este proyecto incorporará sistemas de riego e iluminación ambiental, con el fin de garantizar su funcionalidad y permanencia. Mientras que aseguró que dicha transformación será parte de la carta de presentación de Nuevo León ante el mundo.

“Queremos darle la mejor cara a los ciudadanos y a quienes nos visiten, tener una ciudad más fresca, más verde, con mejor aire para respirar; la parte ambiental va de la mano con la gran fiesta que nos espera”, concluyó el secretario.

Comentarios