Reportan movilización por disparos al aire en Monterrey

Detonaciones de arma de fuego, presumiblemente al aire, provocaron un despliegue policiaco hasta la colonia Cedros, en Monterrey.

Los disparos se efectuaron alrededor de las 5:00 de la mañana sobre la calle Andador de la Lava.

En total, según informó una fuente, fueron nueve los casquillos localizados, presumiblemente de arma larga.

Al no encontrase daños materiales a la redonda, ni personas lesionadas, las pesquisas presumen que fueron detonaciones sin un blanco fijo hacia el cielo.

Los restos de bala se localizaron amontonados en un andador peatonal donde había automóviles estacionados.

Elementos de la Policía municipal se desplegaron a la zona para acordonarla y comenzar con las pesquisas iniciales.

Posteriormente, personal del Instituto Criminalística y Servicios Periciales acudieron para el levantamiento de evidencias y buscar cámaras de videogilancia que pudieran haber captado las detonaciones.

Comentarios