Nuevo León

Resalta Waldo Fernández inversión de $14,000 mdp para tren de NL

El legislador detalló que la cifra se confirmó durante la reunión de la Comisión de Hacienda con el titular de la dependencia, Edgar Amador, en Palacio Nacional

  • 19
  • Septiembre
    2025

Tras reunirse con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el senador de Morena por Nuevo León, Waldo Fernández González, informó que el Presupuesto de Egresos 2026 contempla una inversión histórica de $14,000 millones de pesos para la entidad la cual dijo que es “histórica”

Este monto, dijo, se destinará al inicio de la construcción del tren comprometido por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El legislador detalló que la cifra se confirmó durante la reunión de la Comisión de Hacienda con el titular de esa dependencia, Edgar Amador Zamora, en Palacio Nacional.

“¡Grandes noticias para nuestro estado! Viene una inversión de $14,000 millones de pesos para el siguiente año con el inicio de la construcción del tren. Es un proyecto 100% de la federación y 100% de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en campaña hizo este compromiso y hoy lo está cumpliendo”, señaló Fernández.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 2.58.35 PM.jpeg

El senador resaltó que el Paquete Económico 2026 busca reducir el déficit sin frenar la inversión social, lo que, dijo, lo convierte en un documento sólido ante las calificadoras internacionales.

“Es un paquete responsable, que entiende la necesidad de reducción del déficit, pero también de mantener medidas contracíclicas como los programas sociales. Estos han demostrado eficacia al elevar el consumo interno y mejorar las condiciones de vida: casi 14 millones de personas han salido de la pobreza gracias a estas políticas”, afirmó.

Fernández subrayó que, con esta inversión y la continuidad de los programas federales, el Gobierno de la República refrenda su compromiso con Nuevo León y con México.


Comentarios

