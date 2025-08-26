Rescata Protección Civil a menor atrapado en máquina de peluches

Elementos del Grupo Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina rescataron a un menor que ingresó a una máquina de peluches.

Según información preliminar, el niño identificado como Dorlan Alexander, de 8 años de edad, se habría metido por donde salen los peluches. Su hermanita, al ver que ya no pudo salir, llamó a sus padres, quienes pidieron el apoyo de los rescatistas.

Los hechos se registraron la tarde-noche de este lunes en un supermercado ubicado en la colonia La Fama, sobre la avenida Bulevar Gustavo Díaz Ordaz.

De acuerdo con los rescatistas, a su arribo al sitio encontraron que el menor ya había salido de la máquina por sus propios medios, por lo que solamente lo valoraron y determinaron que se encontraba estable y no presentaba lesiones.

Mientras tanto, solo quedó en un susto para sus padres y en una anécdota que el menor contará toda su vida

