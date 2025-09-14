Cerrar X
Nuevo León

Rescata Santa Catarina a 38 animales en situación de abandono

Un total de 38 perros y gatos en situación de abandono han sido rescatados gracias a las acciones coordinadas entre la Dirección de Protección Civil

  14
  Septiembre
    2025

En lo que va del año, un total de 38 perros y gatos en situación de abandono han sido rescatados gracias a las acciones coordinadas entre la Dirección de Protección Civil y el área de Bienestar Animal del municipio.

“Trabajamos en sinergia con el área de Bienestar Animal atendiendo los reportes de animales en situación de abandono; de enero a septiembre hemos rescatado a 38 entre perros y gatos”, informó Israel Contreras, director de Protección Civil.

Los reportes ciudadanos fueron canalizados a través del C4 y de los chats vecinales. Tras cada operativo, los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal, donde recibieron atención médica, alimentación y resguardo seguro, como parte de los protocolos municipales de cuidado.

Además, el centro promueve la adopción responsable de los ejemplares, con el fin de que encuentren un nuevo hogar con familias comprometidas con su bienestar.

Estas labores forman parte de la estrategia integral de protección y bienestar animal que impulsa el Gobierno de Santa Catarina, con el objetivo de garantizar un trato digno a los animales de compañía.


