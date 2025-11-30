Rescatan a chihuahua atrapada en casa de Guadalupe
Protección Civil de Guadalupe salvó a una perrita chihuahua atrapada entre dos paredes en la colonia Delfines, tras un reporte de vecinos
- 30
-
Noviembre
2025
Elementos de Protección Civil de Guadalupe rescataron a una perrita chihuahua que quedó atrapada entre dos paredes de un domicilio en la colonia Delfines, luego de que vecinos solicitaron apoyo a través de un reporte de emergencia.
Al llegar al sitio, el personal localizó al pequeño cachorro atorado en un estrecho espacio. De inmediato iniciaron maniobras cuidadosas para liberarlo sin causarle lesiones, logrando ponerlo a salvo tras varios minutos de trabajo.
Protección Civil Guadalupe reiteró que continuará respondiendo a los llamados ciudadanos y brindando apoyo a quienes más lo necesitan.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas