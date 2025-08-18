Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_18_at_6_20_56_PM_8769df4573
Nuevo León

Rescatan a cuatro senderistas en cascadas y cerros de NL

En los rescates colaboraron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe, Santiago y Juárez, la Brigada de Rescate de Montaña de PCNL

  • 18
  • Agosto
    2025

Nuevamente, este fin de semana se sumaron cuatro nuevos rescates de senderistas por no contar con la condición física o certificaciones para poder practicar este deporte.

Protección Civil Nuevo León informó de los rescates en diferentes puntos: Cerro de las Mitras, en Santa Catarina; Matacanes, en la Sierra de Santiago; Cerro Agujerado, en Juárez, y Cascadas Cerro de La Silla, en Guadalupe.

En el Cerro de las Mitras se realizó la búsqueda de una persona extraviada en el área de Puerto del Aire, donde se localizó a un joven de Eslovaquia de nombre Peter, de 32 años. Luego de más de 10 horas de labores, el hombre fue rescatado por los equipos, que le brindaron atención médica, así como alimento e hidratación, y se le apoyó con el descenso y a ubicar la ruta.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 6.20.56 PM.jpeg

En Matacanes se rescató a un hombre que estaba lesionado en la zona conocida como Salto de la Amistad. El senderista resultó con fractura de tibia y fue trasladado por los elementos con el apoyo del helicóptero.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 6.20.41 PM.jpeg

Otro reporte fue en el Cerro Agujerado, donde se realizaron maniobras de línea larga para la extracción de un senderista, que fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que sufrió en el lugar. 

WhatsApp Image 2025-08-18 at 6.21.14 PM.jpeg

En las cascadas del Cerro de La Silla se reportó a una persona extraviada. Tras localizar al hombre de 27 años, se inició el descenso y se le brindó valoración médica e hidratación.

En dichos rescates colaboraron elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Guadalupe, Santiago y Juárez, la Brigada de Rescate de Montaña de PCNL, además del apoyo del helicóptero de Protección Civil.

Ante estos incidentes, la corporación estatal compartió las siguientes recomendaciones: llevar mochila con lámpara, agua, barras energéticas, lámpara y celular con batería adicional, usar bloqueador y repelente contra insectos, consultar el pronóstico del clima, llevar botiquín de primeros auxilios y no utilizar sendas alternativas o poco marcadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

lluvias_tormentas_0617_98382c92aa
Tendrá la metrópoli regia una semana refrescante
Whats_App_Image_2025_08_18_at_7_06_38_PM_8b708850d1
Entrega Félix Arratia uniformes a alumnos de educación básica
Se_forma_gran_socavon_en_Michoacan_cierran_vialidad_97f8546f3f
Se forma gran socavón en Michoacán; cierran vialidad
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_10_22084cc773
Gato muere electrocutado y deja sin luz clínica No. 1 en Saltillo
EH_UNA_FOTO_4f74830774
Fortalece Corea del Norte su poderío nuclear ante tensiones
finanzas_utiles_00c1e8a887
Prepare el bolsillo: regreso a clases saldrá 13% más caro
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×