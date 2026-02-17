Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_17_at_2_33_24_PM_1297d5a227
Nuevo León

Rescatan a mapache oculto en una regadera en Monterrey

El operativo se activó tras el reporte de los habitantes de la vivienda, quienes se sorprendieron al encontrar al mamífero refugiado en el cuarto de baño

  • 17
  • Febrero
    2026

En una inusual intervención, elementos de la Guardia Forestal, en coordinación con Protección Civil del Estado, a través de la División Ambiental, lograron el rescate exitoso de un ejemplar de mapache que se encontraba atrapado en el área de regaderas de un domicilio particular en Monterrey.

El operativo se activó tras el reporte de los habitantes de la vivienda, quienes se sorprendieron al encontrar al mamífero refugiado en el cuarto de baño. 

Los brigadistas aplicaron protocolos de manejo de fauna silvestre para asegurar al ejemplar, priorizando en todo momento su bienestar físico y garantizando la seguridad de la familia afectada.

“El ejemplar fue resguardado con éxito, priorizando su bienestar y la seguridad de los habitantes. Posteriormente el ejemplar fue liberado en su hábitat natural para la reintegración al ecosistema”, informó la Guardia Forestal Nuevo León.

Esta acción aseguró su reintegración al ecosistema y evita que el animal regrese a zonas habitacionales donde podría correr riesgos.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 2.33.08 PM.jpeg

¿POR QUÉ ENTRAN A LOS HOGARES?

Las autoridades recordaron que el avistamiento de fauna silvestre en áreas urbanas se ha vuelto más común debido a la búsqueda de dos factores clave:

  • Alimento: Restos de comida o alimento para mascotas dejado al aire libre.
  • Refugio: Espacios oscuros, frescos o protegidos que confunden con madrigueras.

“Recordamos a la ciudadanía que la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas suele estar relacionada con el acceso a alimento y refugio. Evita dejar basura expuesta y reporta cualquier situación a las autoridades correspondientes”

Para cualquier reporte o apoyo en el manejo de fauna silvestre, la Guardia Forestal pone a disposición la siguiente línea directa: 81 1608 7514


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8340_b4fe9b7330
Mantienen alerta por cocodrilos en Palo Blanco
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_f1515d08b8
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
sistema_anticiclonico_nuevo_leon_13fdc1ad32
Reiteran recomendaciones ante sistema anticiclónico en NL
publicidad

Últimas Noticias

sga_258a057e09
Arrancan los operativos sanitarios por Cuaresma en Matamoros
sdfh_7589e76681
Comienza la Cuaresma en Matamoros con imposición de ceniza
Whats_App_Image_2026_02_18_at_6_12_37_PM_cf37b03d62
Se dan encontronazo en el Congreso por reforma de rentas
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
samuel_garcia_urge_aeropuerto_monterrey_dd84066649
Urge Samuel García terminar obras del Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
publicidad
×