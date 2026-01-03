Podcast
Nuevo León

Rescatan por aire a joven lesionado en la Sierra del Fraile

Protección Civil de Nuevo León realizó un rescate aéreo en la Sierra del Fraile para trasladar a un joven con probable fractura de tobillo a un hospital privado

  • 03
  • Enero
    2026

Un helicóptero de Protección Civil de Nuevo León se movilizó este día tras el reporte de una persona lesionada en el paraje conocido como La Mesa de los Pinos, ubicado en la Sierra del Fraile, en el municipio de García.

Rescate aéreo en zona serrana

Debido a la complejidad del terreno, se realizó un rescate aéreo.

La aeronave logró aterrizar en un punto posterior de la zona para abordar al paciente, quien presentaba una probable fractura en el tobillo derecho.

Traslado a centro médico

Una vez estabilizado, el lesionado fue descendido en el área del estacionamiento de las Grutas de García, donde fue entregado a una ambulancia de Protección Civil de García para su traslado al Hospital Christus Muguerza Sur, donde recibiría atención médica especializada.

La persona rescatada fue identificada como Carlos Miguel López Armando, de 19 años de edad.

En el operativo participaron la Unidad 03 y el helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, así como las unidades 03, 30 y 33 de Protección Civil de García.

