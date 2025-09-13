Reubican a familia de osos que 'vivía' en la colonia Matancillas

Elementos de Protección Civil de Nuevo León atendieron durante la madrugada del sábado el reporte de un oso acompañado de tres cachorros que habían trepado a un árbol de aproximadamente tres metros en la colonia Matancillas en el municipio de San Pedro.

Inicialmente, los rescatistas intentaron que los animales descendieran con el sonido de la sirena de la unidad, sin embargo, la medida no resultó efectiva.

Posteriormente, emplearon chorros de agua de manera indirecta, logrando que el oso y sus crías bajaran y se desplazaran fuera de la zona habitacional.

Tras ser guiados, los ejemplares regresaron a su hábitat natural en la sierra, sin que se registraran incidentes ni riesgos para la comunidad de la zona o los propios animales.

