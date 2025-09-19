Roban balón del mundial en Guadalupe; ladrón es detenido

Un peculiar caso de robo movilizó a las autoridades en Guadalupe, luego de que un hombre de 64 años fuera detenido por sustraer un balón conmemorativo del Mundial, hecho que quedó evidenciado en redes sociales gracias a videos tomados por transeúntes.

El incidente ocurrió en la colonia Valle de Chapultepec, sobre la Avenida Chapultepec y Paseo del Valle, donde se había instalado una portería acompañada de un balón de acrílico de gran tamaño como parte de una exhibición pública.

De acuerdo con los reportes, el señalado, acompañado de una mujer, retiró el objeto y lo colocó sobre el capacete de su vehículo tipo Tsuru, al que lo amarró con una cuerda para llevárselo.

La acción fue observada por vecinos y automovilistas que grabaron lo sucedido y lo difundieron en redes sociales, lo que permitió que se generara un despliegue policiaco para ubicar a los responsables.

Con las características del vehículo, descrito como camuflado, los oficiales iniciaron un rastreo hasta que lograron interceptarlo en el cruce de las calles Gardenia y Mármol, en la colonia Rafael Ramírez.

El detenido fue identificado como Daniel “N”, de 64 años, quien argumentó que decidió llevarse el balón porque “pensó que estaba muy caro y planeaba venderlo”. Finalmente, quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal.

