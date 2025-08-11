Rompen récord decomisos de huachicol en el noreste del país

Como nunca antes, el noreste mexicano ha sido escenario de decomisos históricos de huachicol durante este 2025, bajo una nueva administración federal.

En tan solo ocho meses de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) ha asegurado casi 34 millones de litros de huachicol en el noreste del país, equivalente a llenar casi 14 albercas olímpicas.

La cantidad de hidrocarburos decomisada hasta el momento es equivalente a llenar el tanque de 675,397 vehículos, considerando que el tanque promedio tiene una capacidad de 50 litros de gasolina. Eso equivale a casi el 30% del padrón existente en NL, que es de 2 millones 458,678 (incluyendo todo tipo de vehículos).

Expertos en materia de seguridad afirman que estos golpes son estratégicos para debilitar a la delincuencia organizada, pues el tráfico de huachicol es parte de su “combustible” con que retan al estado, por lo que piden que esta política anticrimen no sólo siga, sino que se robustezca.

Como resultado de operativos diversos coordinados entre fuerzas federales y estatales en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, se dieron estos decomisos de diversos combustibles de procedencia ilícita.

De igual manera, a una alberca olímpica le caben 2 millones 500,000 litros de agua; es decir, que con la cantidad del decomiso de huachicol en lo que va del año es posible llenar 13 albercas completas y 51% de otra.

Se trata de un total de 33 millones 769,897 litros de huachicol, que, de acuerdo con datos de la FGR, esta incautación podría ser equivalente a un valor de $67 millones 539,794 pesos.

El pasado miércoles 6 de agosto, El Horizonte dio a conocer que por fin están dando frutos la lucha contra el huachicol, pues en lo que va de este año, la ordeña se ha reducido en 27% en Nuevo León y cerca de 20% en todo el país, de acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), Observatorio Ciudadano con sede en Puebla.

El golpe más fuerte se realizó en Tamaulipas, donde se recuperaron 17 millones 089,897 litros en cuatro operativos.

El primero fue el pasado 31 de marzo, donde se decomisó más de 12 millones de litros provenientes de un buque que arribó en costas tamaulipecas y, posteriormente, camiones de carga fueron interceptados en el municipio de Altamira.

Otros dos operativos fueron el 13 y 15 de julio en Nuevo Laredo, donde se confiscaron 575,000 litros de combustible sin documentación legal y 25 carrotanques más con 2 millones 714,897 litros de hidrocarburos en el ferrocarril de la aduana.

Y uno más, el 26 de julio en la colonia La Escondida, en Reynosa, donde se decomisaron más de 1 millón 800 mil litros de gasolina y otros combustibles ilegales. Además, fueron confiscados nueve tractocamiones, 12 motobombas y 39 tanques móviles.

En Coahuila se decomisaron un total de 15 millones 480,000 litros de combustible de procedencia ilícita, en dos diligencias distintas.

El aseguramiento más grande de ambas intervenciones se registró en las inmediaciones de una estación ferroviaria en Saltillo, donde fueron encontrados 96 carrotanques detenidos sobre las vías, con un total de 11 millones 520,000 litros de combustible.

De manera simultánea, en el municipio de Ramos Arizpe, elementos de seguridad respondieron a un reporte emitido por la policía estatal sobre la presencia de varios carrotanques aparentemente abandonados cerca de otra estación de tren. Al inspeccionar el lugar, se localizaron 33 unidades que almacenaban 3 millones 960,000 litros de hidrocarburo.

'Es histórico': Harfuch

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, se pronunció ante este operativo que fue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional (GN) y la FGR.

“En operativos realizados en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, encabezados por @Defensamx1, @GN_MEXICO y @FGRMexico, en coordinación con autoridades locales de Coahuila, se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita”, publicó el secretario.

En Nuevo León, El Horizonte dio a conocer el pasado 18 de junio que al menos 1.2 millones de litros de hidrocarburos de procedencia ilícita fueron asegurados durante un allanamiento a un predio del municipio de Allende, gobierno encabezado por Eduardo Leal, como parte de una operación conjunta entre fuerzas federales y estatales.

La intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia El Maguey, en la calle Progreso; de acuerdo con la información, el predio operaba sin medidas de seguridad y almacenaba hidrocarburo robado, lo que representaba un riesgo para la población.

Al respecto, Harfuch también se pronunció en la plataforma “X” (antes Twitter) para dar a conocer la incautación del combustible ilegal, así como pipas y contenedores ubicados en el predio de Allende.

"En seguimiento a las acciones para inhibir el robo de combustible en el país, elementos del Gabinete de Seguridad @SSPCMexico @Defensamx1, @SEMAR_mx @FGRMexico @FiscaliaNL y @FuerzaCivil_NL cumplimentaron una orden de cateo en el municipio de Allende, Nuevo León, donde aseguraron un millón 200 mil litros de hidrocarburo, así como pipas y contenedores".

