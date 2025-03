Rubén 'N', exentrenador de gimnasia, otro acusado de abuso sexual

El caso de Rubén "N", otro entrenador de gimnasia quien ha sido acusado por presunto abuso sexual, a la fecha, no cuenta con denuncias vigentes ante la Fiscalía de Justicia del estado de Nuevo León a pesar de que su historial de acusaciones se remonta al año 2010, cuando un grupo de niñas atletas lo denunció por presunto abuso sexual.

Sin embargo, el caso no procedió y, aunque en 2020 se reabrió la investigación, no se le dio el debido seguimiento, lo que ha dejado a las víctimas sin acceso a la justicia.

“Yo no sé si Rubén recibió en algún momento una hoja, un citatorio, algo que lo pusiera alerta, algo que lo hiciera sentir el mínimo miedo que lo hiciera sentir el mínimo miedo que habíamos sentido, o sea no lo sé pero lo que sí sé es que las que sí denunciaron en ese momento pasaron por todo el procedimiento y al final no procedió a nada”, compartió Emily Monsiváis, una de las víctimas de Rubén "N", a El Horizonte.

Rubén "N" fue nuevamente denunciado en 2015, mientras trabajaba en un gimnasio de Santa Catarina, sin que ello, una vez más, resultara en acciones legales contundentes en su contra.

Actualmente, las víctimas identificadas suman diez y algunas de ellas mantienen comunicación entre sí, con el fin de conseguir justicia.

Recientemente, el caso de Joenia se sumó a la lista de víctimas. Aunque sufrió abuso por parte de Rubén "N", cuando era una niña, decidió hablar públicamente tras la publicación de Emily Monsiváis, quien también expuso su testimonio a través de redes sociales.

“Hoy subieron otras chavas su testimonio del mismo hombre que abusó de mí, y es por eso que hoy me atrevo a hablar de lo que tanto tiempo calle y muchas veces negué por miedo y vergüenza, en la gimnasia el maestro que tenía llamado Rubén (no recuerdaba su apellido) ahora se que es RUBEN TORRES DÁVILA me tocaba cada que teníamos estiramiento de flex, metia sus dedos en mi vagina disimulando que me abria mas para “quebrarme” todos los días de entrenamiento era lo mismo”, se lee en la publicación de Joenia a través de sus redes sociales, en donde incluyó fotografías de su etapa como gimnasta.

Las víctimas exigen que las autoridades reabran el caso y que se garantice justicia para todas aquellas niñas y jóvenes que han sido afectadas.

