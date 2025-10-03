Samuel García cumple su cuarto año con récord en obras

Samuel García Sepúlveda cumple mañana sábado cuatro años de que llegó a la gubernatura de Nuevo León y su principal distinción, según expertos y funcionarios estatales, es el récord de obras que nunca se había visto en la historia del estado.

Y es que la inversión en infraestructura en el estado casi alcanza los $180,000 millones de pesos, de los cuales la mitad provienen de recursos netamente estatales.

Entre las obras hay desde proyectos de movilidad como las nuevas líneas del Metro, seguridad, salud, hasta espacios recreativos como el Parque del Agua en La Pastora.

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, le dijo a El Horizonte que esta administración está dejando un “legado” para las siguientes generaciones y que son obras que no se habían visto en los últimos 20 años.

“Estamos dejando un legado para Nuevo León que ningún otro gobierno había podido ni querido hacer”, señaló.

En tanto, expertos sostuvieron que sin duda se trata de obras que, al ser concluidas, le darán otro rostro a Nuevo León, que de por sí ya se distingue como un estado de pujanza.

Según un listado de obras, tan solo el estado invierte en nueve grandes proyectos cerca de $85,000 millones de pesos, pero considerando los $87,000 millones de pesos que la federación invertirá en el llamado “Tren del Norte”, que ya empezó, la cifra se eleva a $172,000 millones de pesos.

Entre las principales obras destacan las Líneas 4 y 6 del Metro y sus respectivas ampliaciones, que tendrán un costo estimado de $37,777 millones de pesos, la Carretera Interserrana, que costaría $30,306 millones, y la Carretera Gloria-Colombia, estimada en $4,905 millones de pesos.

En materia de salud destaca el Nuevo Hospital Infantil con una inversión de $4,800 millones de pesos, el Parque del Agua de $2,092 millones y el Edificio de Fuerza Civil con un valor estimado de $1,400 millones de pesos.

A estas se suman obras de menor escala como la remodelación de los accesos al Parque Fundidora y la construcción de 300 canchas deportivas en todo el estado como parte del programa Mundialito Escolar 2025 con un costo de $74 millones de pesos.

“Tener $153,828 millones de pesos invertidos en obra pública en lo que va del sexenio; no se había visto una inversión así en las últimas dos décadas".

“Líneas 4 y 6 del metro, 22 nuevos trenes, la modernización de la Línea 1; 4,000 nuevos camiones, 500 nuevos parabuses, 400 nuevos transmetros, 90 nuevas black mambas y 1,200 nuevas patrullas, es algo inédito”, detalló Flores Serna.

De acuerdo con el secretario de Movilidad e Infraestructura, Hernán Villarreal, todas las obras se terminarán en este sexenio.

“No ha habido sexenio con tanta obra de infraestructura, la verdad, nunca; es el sexenio que ha tenido la mayor cantidad de obras de infraestructura".

“Todo se tendrá que terminar en este sexenio; hay alguna inversión privada de la carretera Interserrana que sí se va a tardar un poco más después del sexenio, pero no será mucho”, indicó.

Por su parte, el analista político Eloy Garza catalogó las obras de movilidad como las nuevas carreteras, pero también la cobertura universal de salud, la atracción de inversión extranjera, la red carretera y el programa Hambre Cero como los “bastiones” más importantes en lo que va del sexenio de García.

“El área de movilidad en la red carretera, la atracción de inversión extranjera directa récord que no habíamos visto en 25 años en Nuevo León y, finalmente, el programa Hambre Cero; en estos cuatro años, estos han sido los cuatro grandes bastiones".

“El que más me gusta por muchos motivos personales, el hecho de que haya cobertura universal de salud en Nuevo León, para mí uno de los máximos logros de Samuel, gracias otra vez al vínculo con el Hospital Universitario”, señaló el analista.

Inversión extranjera y empleo

Desde su llegada al poder en 2021, el mandatario emecista ha buscado proyectar a Nuevo León como el motor económico del país y como un polo de innovación a nivel internacional.

Los números han acompañado ese discurso, pues su gobierno reporta 328,000 nuevos empleos generados y más de $75,000 millones de dólares en inversión extranjera directa acumulada.

“Este año ha sido muy positivo para Nuevo León, logramos ser primer lugar en todos los indicadores: seguridad, economía, salud, cobertura social y también primer lugar en obra pública”, dijo el mandatario.

Además, el estado ha impulsado programas como Sustitución de Importaciones, Pymes Competitivas, Hecho en Nuevo León y Nuevo Impulso, a través de los cuales se han otorgado créditos por más de $8,500 millones de pesos a pequeñas y medianas empresas.

En paralelo, la administración rescató la aduana Colombia-Laredo, considerada actualmente una de las más rápidas y seguras del país, y puso en marcha una red de seis carreteras que fortalecen la conectividad regional.

El objetivo es claro: convertir a la entidad en un hub de producción que inserte a México en la dinámica global de nuevas industrias estratégicas.

El analista Eloy Garza destacó la relevancia o impacto que tiene la atracción de inversión extranjera que ha logrado afianzar el mandatario estatal.

“Samuel García ha podido atraer millones de dólares en inversión extranjera directa y eso beneficia porque hay más empleo y esa es una de las razones por las que prácticamente se terminó la pobreza extrema en Nuevo León; ya no hay pobreza extrema como en muchos otros estados”, comentó Garza.

4,000 nuevos camiones

El transporte público fue otro de los frentes en los que la administración buscó marcar diferencia.

Con un parque vehicular envejecido y líneas del metro deterioradas, el gobierno invirtió en 4,000 nuevos camiones de bajas emisiones, incluyendo transmetros eléctricos hechos en Nuevo León.

También se ampliarán las Líneas 1 y 2 del Metro a Escobedo y Juárez, respectivamente, para garantizar mayor abasto y seguridad de los usuarios.

Como parte de la innovación, se introdujo un sistema de pago digital que permite acceder a subsidios de manera directa.

“Ha habido una expansión del sistema de Metrorrey, cero metros al Metro en 12 años prácticamente, sobre todo los últimos seis años de ‘El Bronco'; en este sexenio se ha avanzado en las líneas cuatro y seis del Metro y vamos a ver un avance significativo en una meta que es el próximo Mundial de fútbol de FIFA 2026”.

$21,000 millones de pesos en seguridad

En materia de seguridad, Samuel García encontró una policía debilitada y con serias carencias.

Para revertir esa situación, su gobierno destinó más de $21,000 millones de pesos a la renovación de Fuerza Civil.

En la actualidad, la corporación cuenta con 1,000 patrullas nuevas, 80 vehículos blindados Black Mambas, nueve helicópteros, un Black Hawk y un moderno CITI-C5, desde donde se concentran las operaciones de inteligencia y vigilancia.

Además, se crearon siete divisiones especializadas, que van desde Inteligencia hasta Medicina Táctica.

Las cifras oficiales señalan que estas medidas han tenido impacto en la seguridad, con una reducción del 80% en la tasa de homicidios respecto a su punto más alto en años anteriores y una baja general en la incidencia delictiva.

