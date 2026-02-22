Samuel García posiciona a Nuevo León como la 'Aduana del futuro'

El gobernador Samuel García encabezó una reunión con empresarios en el Consulado General de México en Houston para presentar el panorama económico de Nuevo León.

Como parte de su gira de trabajo por el estado de Texas, el mandatario estatal dio a conocer los principales indicadores de competitividad y el potencial turístico y logístico de Nuevo León de cara a la justa mundialista.

Dicha reunión contó con la participación de líderes del sector privado de Houston con el fin de identificar oportunidades de inversión, proveeduría, infraestructura, turismo deportivo y servicios vinculados al Mundial 2026.

Posiciona a Nuevo León como HUB Logístico del Norte

Durante su participación, García Sepúlveda resaltó el posicionamiento de Nuevo León en los últimos años, así como el hecho de que la entidad ocupa el primer lugar en múltiples indicadores económicos.

“Estamos muy contentos porque ha funcionado la estrategia. Ya hoy Nuevo León está en el mapa internacional”, aseguró que el gobernador.

Mencionó que el Estado es considerado como el HUB Logístico del Norte, debido a que cuenta con 260 parques industriales, más de 4,500 empresas internacionales y una conectividad aérea directa con las sedes mundialistas.

“Hoy Nuevo León tiene primer lugar en todos los índices económicos y tiene mucho que ofrecerle al mundo en cuanto a comercio exterior se refiere”.

También resaltó la modernización de la Aduana Colombia para el comercio exterior y la movilidad rumbo al Mundial 2026, así como la construcción de la carretera Monterrey–Colombia–San Antonio, donde se incrementó el flujo de cruces diarios de 300 a 7,000.

Aseguró que la entidad se declara lista para recibir a turistas e inversionistas y que su administración fungirá como un facilitador para aquellos que se encuentren interesados en abrir empresas o desarrollar nuevos proyectos en la entidad.

“Queremos aprovechar que ahorita hay un boom económico y que el gobierno sea un facilitador”, expresó ante la comunidad empresarial, reiterando la invitación a participar activamente en las oportunidades que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el dinamismo económico de Nuevo León."

Aseguró que Nuevo León vive su mejor momento en seguridad en 16 años y que la región compartirá 20 partidos con Houston y Dallas.

“Nuevo León se declara listo, febrero es el mejor mes de los últimos 16 años en seguridad, pueden ir tranquilos”, agregó.

Estas acciones forman parte de la gira de trabajo del gobernador por Estados Unidos, donde se incluyen las ciudades de Dallas, Houston, San Antonio y Laredo previo a la llegada de la fiesta mundialista.

