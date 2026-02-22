Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
samuel_garcia_nuevo_leon_aduana_c5aa5983de
Nuevo León

Samuel García posiciona a Nuevo León como la 'Aduana del futuro'

En su gira por Texas, afirmó frente a empresarios que el Estado será un punto importante para multiplicar la inversión ante la llegada del Mundial 2026

  • 22
  • Febrero
    2026

El gobernador Samuel García encabezó una reunión con empresarios en el Consulado General de México en Houston para presentar el panorama económico de Nuevo León.

samuel-garcia-nuevo-leon-aduana.jpg

Como parte de su gira de trabajo por el estado de Texas, el mandatario estatal dio a conocer los principales indicadores de competitividad y el potencial turístico y logístico de Nuevo León de cara a la justa mundialista.

Dicha reunión contó con la participación de líderes del sector privado de Houston con el fin de identificar oportunidades de inversión, proveeduría, infraestructura, turismo deportivo y servicios vinculados al Mundial 2026.

Posiciona a Nuevo León como HUB Logístico del Norte

Durante su participación, García Sepúlveda resaltó el posicionamiento de Nuevo León en los últimos años, así como el hecho de que la entidad ocupa el primer lugar en múltiples indicadores económicos.

“Estamos muy contentos porque ha funcionado la estrategia. Ya hoy Nuevo León está en el mapa internacional”, aseguró que el gobernador.

Mencionó que el Estado es considerado como el HUB Logístico del Norte, debido a que cuenta con 260 parques industriales, más de 4,500 empresas internacionales y una conectividad aérea directa con las sedes mundialistas.

“Hoy Nuevo León tiene primer lugar en todos los índices económicos y tiene mucho que ofrecerle al mundo en cuanto a comercio exterior se refiere”.

También resaltó la modernización de la Aduana Colombia para el comercio exterior y la movilidad rumbo al Mundial 2026, así como la construcción de la carretera Monterrey–Colombia–San Antonio, donde se incrementó el flujo de cruces diarios de 300 a 7,000.

samuel-garcia-nuevo-leon-aduana.jpg

Aseguró que la entidad se declara lista para recibir a turistas e inversionistas y que su administración fungirá como un facilitador para aquellos que se encuentren interesados en abrir empresas o desarrollar nuevos proyectos en la entidad.

“Queremos aprovechar que ahorita hay un boom económico y que el gobierno sea un facilitador”, expresó ante la comunidad empresarial, reiterando la invitación a participar activamente en las oportunidades que generará la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el dinamismo económico de Nuevo León." 

Aseguró que Nuevo León vive su mejor momento en seguridad en 16 años y que la región compartirá 20 partidos con Houston y Dallas.

“Nuevo León se declara listo, febrero es el mejor mes de los últimos 16 años en seguridad, pueden ir tranquilos”, agregó. 

samuel-garcia-nuevo-leon-aduana.jpg

Estas acciones forman parte de la gira de trabajo del gobernador por Estados Unidos, donde se incluyen las ciudades de Dallas, Houston, San Antonio y Laredo previo a la llegada de la fiesta mundialista.

Te recomendamos: Samuel García refuerza lazos rumbo al Mundial 2026

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

joven_cae_cerro_mitras_8a7b2fd1d3
Asisten a joven lesionada tras caída en el Cerro de las Mitras
Whats_App_Image_2026_02_22_at_9_46_35_PM_6e1d90d496
Viven regios angustia en carretera a Reynosa por bloqueos
nl_aeropuerto_mty_muladar_54fe13dd5c
Piden castigo a OMA por 'tiradero' en aeropuerto de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

tormenta_invernal_eua_8e0a627dde
Tormenta invernal paralizan a millones en EUA
sheinbaum_eua_tropas_4f71add40c
No hubo tropas de EUA en operativo contra 'El Mencho': Sheinbaum
cuerpo_el_mencho_030fb8b158
García Harfuch confirma que el cuerpo pertenece a 'El Mencho'
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
sheinbaum_confirma_el_mencho_b9584980f3
Sheinbaum confirma muerte de 'El Mencho' por operativo en Jalisco
publicidad
×