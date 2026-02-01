Podcast
Nuevo León

¿Por qué cambia tanto el clima en febrero? La ciencia explica

Febrero tiene la particularidad de que es el "intermedio" entre el invierno y la primavera, por lo cual se unen condiciones totalmente opuestas en el planeta

Sin importar la edad que tengas, seguramente has escuchado la expresión "febrero loco". Pues esto no es solo una creencia popular, tiene una explicación científica detrás y es más simple de lo que piensas.

La batalla de vientos

Febrero tiene la particularidad de que es el "intermedio" entre el invierno y la primavera, por lo cual, durante este periodo de tiempo, se juntan dos condiciones totalmente opuestas en el planeta.

El Polo Norte todavía está muy frío y, a su vez, el Sol comienza a calentar poco a poco la Tierra desde el ecuador, pues hacia arriba es donde próximamente entrará la primavera.

Debido a esto, cuando cualquiera de los dos hemisferios envía una corriente de viento, estas chocan constantemente sobre nosotros o llega una y, pocos días después, llega otra diferente.

Es por ello que un día puede haber clima muy cálido, frío o, si las corrientes colisionan, podrían llegar días con mucha lluvia debido a la condensación creada por el choque térmico.

Las corrientes en chorro o jet stream

Otro de los motivos es que las corrientes de viento pueden "ondularse" cuando circulan a gran velocidad por la atmósfera; por ello, cuando esta sube, trae ambiente más tropical y cálido, mientras que cuando baja, atrae condiciones más frías.

Protégete de los cambios de temperatura

Recuerda que los cambios de temperatura pueden generar enfermedades, pues el sistema inmune se confunde con este tipo de eventos; además, puede ser que algunas personas decidan salir de casa sin abrigo, pero después son sorprendidos por un frío o lluvia repentinos, lo que propicia la gripe.

Por ello, no olvides salir por lo menos con un abrigo ligero durante la mañana o noche, aun cuando toque cargarlo durante la tarde cuando el clima sea más caluroso. Si tienes posibilidad, deja uno en tu oficina para estar preparado ante cualquier eventualidad.

También, como se dijo antes, las lluvias repentinas pueden sorprender a más de uno, por ello no olvides cargar por lo menos con un paraguas pequeño de los que caben en tu mochila o bolsa.

No te olvides de tus pies; si te agarró una tormenta y te mojaste, sécalos en cuanto llegues a casa, pues si los dejas húmedos, se crean condiciones para que pesques un resfriado.

Si te enfermas, no te automediques; mejor consulta a un especialista que descarte alguna condición más fuerte que una simple gripe.


