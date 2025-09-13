Cerrar X
Nuevo León

Samuel García rinde homenaje a Niños Héroes en Nuevo León

Samuel García hizo un llamado a la unidad nacional y a seguir el ejemplo de los Niños Héroes que ofrendaron su vida en defensa de la patria

  • 13
  • Septiembre
    2025

En la ceremonia cívica por el 178 aniversario de la gesta heroica del Castillo de Chapultepec, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado a la unidad nacional y a seguir el ejemplo de los Niños Héroes que ofrendaron su vida en defensa de la patria.

El evento se llevó a cabo este sábado 13 de septiembre, con una guardia de honor y el depósito de una ofrenda floral ante el monumento dedicado a los jóvenes cadetes y oficiales del Colegio Militar.

García Sepúlveda estuvo acompañado del Secretario de Educación, Juan Paura, y del Comandante de la Séptima Zona Militar, General Tomás Amador Ramírez.

El gobernador destacó que el verdadero homenaje a los Niños Héroes es seguir su ejemplo, defendiendo a México con valor, unidad y amor a la patria.

“La verdadera fortaleza de la nación está en su gente, en su capacidad de superar adversidades y en su decisión de defender los principios que nos dieron identidad”, expresó.

Durante la ceremonia, el general Amador Ramírez pasó lista de honor para recordar a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, así como a José Azueta y Virgilio Uribe de la Heroica Escuela Naval Militar.

Además, el 16 Batallón de Infantería realizó una salva de fusilería en su honor.

“México y Nuevo León nos necesitan trabajando juntos todas las autoridades, Estado, municipios, sociedad civil, autoridades castrenses, trabajar por el legado que dejaremos a nuestros hijos, porque el verdadero homenaje que les podemos hacer a los Niños Héroes es seguir su ejemplo, defender a México con valor, con unidad y con amor a la patria”, agregó.

El acto contó también con la presencia del general Ramiro Ramírez López, comisario Óscar Benítez, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Laura Córdova, la presidenta del Congreso del Estado, Itzel Castillo, y otros representantes de autoridades estatales y federales.

“Que Nuevo León siga siendo primer lugar en todo, el mejor estado de México. Que cada acción que tomen desde la ciudadanía, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde las fuerzas de seguridad sea la mejor la mejor decisión como ciudadanos. Nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro deber, con esta patria y con este Estado para que siga siendo el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir.


