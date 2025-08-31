Saturan papelerías de Nuevo León por regreso a clases

Sin importar los intensos rayos del Sol, y faltando unas horas para el regreso a clases, miles de familias saturaron las papelerías del Centro de Monterrey para comprar sus útiles escolares.

En la zona de Colegio Civil los tiempos de espera en la fila para pagar alcanzaban hasta los 30 minutos, reportaron clientes.

“Oye, no se puede ni caminar, está llenísimo, pero al menos ya alcanzamos a surtir todo lo que nos faltaba, que eran juegos didácticos”, compartió María Reyes.

Por cuestiones de economía, algunos padres de familia esperaron hasta esta última quincena de agosto para hacer las compras.

“Ahorita ya vamos bien cargados de todo, de hecho, mi hija va a entrar apenas al kínder y ya le llevamos sus cosas”, dijo Pedro Mercado.

Hubo quienes a lo largo de las vacaciones surtieron la lista, y dejaron hasta el final el gasto que representaba mayor desembolse.

“Ya nada más ocupamos los uniformes, y ya con eso nos vamos, el material lo estuvimos comprando poco a poco”, platicó Gaby Núñez.

No solo en los establecimientos formales presentaban concurrencias, sino también los puesteros que vendían desde libros para colorear hasta posters con las tablas de multiplicar.

“Los estamos dando ahorita en $50 pesos el abecedario o los número, pero sí, hasta ahorita es cuando se ha movido más, el sábado estuvo muy calmado”, dijo un vendedor.

Será este lunes cuando regresen a las aulas 1 millón 49 mil 573 mil alumnos de educación básica en Nuevo León.





