Cerrar X
Saturan_papelerias_por_r_egreso_a_clases_148586762c
Nuevo León

Saturan papelerías de Nuevo León por regreso a clases

En la zona de Colegio Civil los tiempos de espera en la fila para pagar alcanzaban hasta los 30 minutos, según reportaron clientes

  • 31
  • Agosto
    2025

Sin importar los intensos rayos del Sol, y faltando unas horas para el regreso a clases, miles de familias saturaron las papelerías del Centro de Monterrey para comprar sus útiles escolares. 

En la zona de Colegio Civil los tiempos de espera en la fila para pagar alcanzaban hasta los 30 minutos, reportaron clientes.

“Oye, no se puede ni caminar, está llenísimo, pero al menos ya alcanzamos a surtir todo lo que nos faltaba, que eran juegos didácticos”, compartió María Reyes.

Saturan papelerías por regreso a clases

Por cuestiones de economía, algunos padres de familia esperaron hasta esta última quincena de agosto para hacer las compras.

“Ahorita ya vamos bien cargados de todo, de hecho, mi hija va a entrar apenas al kínder y ya le llevamos sus cosas”, dijo Pedro Mercado.

 Hubo quienes a lo largo de las vacaciones surtieron la lista, y dejaron hasta el final el gasto que representaba mayor desembolse.

“Ya nada más ocupamos los uniformes, y ya con eso nos vamos, el material lo estuvimos comprando poco a poco”, platicó Gaby Núñez.

Saturan papelerías por regreso a clases

No solo en los establecimientos formales presentaban concurrencias, sino también los puesteros que vendían desde libros para colorear hasta posters con las tablas de multiplicar.

“Los estamos dando ahorita en $50 pesos el abecedario o los número, pero sí, hasta ahorita es cuando se ha movido más, el sábado estuvo muy calmado”, dijo un vendedor.

Será este lunes cuando regresen a las aulas 1 millón 49 mil 573 mil alumnos de educación básica en Nuevo León.

Saturan papelerías por r egreso a clases


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_9bf7b9999a
Inician clases en Ramos Arizpe con Ruta Estudiantil gratuita
Whats_App_Image_2025_08_31_at_9_24_08_PM_4c4aec2c86
Seguirán activos contraflujos para regreso a clases
Invitan_a_la_Feria_de_Regreso_a_Clases_2025_en_Reynosa_986302d6e8
Invitan a la Feria de Regreso a Clases 2025 en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

b7e3c6a1_891d_4990_bb92_373f6c89d8ec_d0d68e8e65
Fomentan el deporte con encuentros de futbol amateur
EH_FOTO_VERTICAL_f8173bb4e1
Sheinbaum resalta que con Trump hay diálogo, pero México decide
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_cf9e017ddd
Esteban Andrada deja Rayados y se va cedido al Real Zaragoza
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_15c0370d1e
Dan de alta a alumno de la Prepa 2 que fue golpeado con pupitre
dgf_2543dc3949
Graban caída de parte del techo en antro de Monterrey
bb4b4f80_67b8_4ccd_a9b6_c87feab903f8_09308066a1
Regio Ruta supera 100 mil usuarios y suma nueva ruta en Monterrey
publicidad
×