Whats_App_Image_2025_10_02_at_12_31_47_PM_bb50cc8217
Nuevo León

Se desbarranca ciclista en Parque Chipinque de San Pedro

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y San Pedro llevaron a cabo el rescate del hombre quien presuntamente resultó con una fractura de cadera

  • 02
  • Octubre
    2025

Elementos de Protección Civil de Nuevo León llevaron a cabo el rescate de un ciclista que se desbarrancó al interior del Parque Ecológico Chipinque en San Pedro.

La extracción del paciente se realizó por vía aérea con el apoyo de un helicóptero de PC NL debido a las condiciones del terreno y la rapidez para su traslado.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 12.31.46 PM.jpeg

Posteriormente, fue trasladado a otra área del mismo parque para su traslado en ambulancia de Protección Civil San Pedro hacia el Hospital Christus Muguerza para su atención debido a una probable fractura de cadera.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 12.31.49 PM.jpeg


