Nuevo León

Hallan león en malas condiciones dentro de vivienda en Juárez

El ejemplar tiene aproximadamente un año y medio de edad, el cual presentaba signos de desnutrición en planta alta de vivienda

  • 23
  • Octubre
    2025

Un ejemplar de león africano fue reportado y asegurado este jueves al ser localizado en el interior de un domicilio particular en el municipio de Juárez, informó Protección Civil Nuevo León (PCNL).

Al parecer, el felino de talla mediana se encontraba en estado de desnutrición.
El hallazgo se produjo luego de que elementos de la Policía Municipal de Juárez respondieran a un reporte ciudadano sobre la presencia de un león.

Al llegar al domicilio, los oficiales confirmaron la presencia del animal, que fue avistado a través de la ventana de una habitación trasera en la planta alta de la casa.

Según los reportes, el león es un ejemplar joven, de aproximadamente un año y medio de edad. Tras la inspección, las autoridades se percataron de que el animal presentaba signos de desnutrición.

De inmediato, se avisó a las autoridades correspondientes de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, quienes acudieron al lugar.

Una vez corroborado que se trataba de un león, indicaron que se esperaría el arribo de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) para realizar la correcta atención, resguardo y reubicación del ejemplar.

Los elementos de Parques y Vida Silvestre quedaron a cargo de la captura del felino.


