Se invertirán $21,454 mdp durante 2026 en Nuevo León

La Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León encabezó el Nuevo León Informa realizado la mañana de este lunes en el Palacio de Gobierno.

El titular Carlos Alberto Garza brindó mayores detalles sobre los detalles que conforman el Presupuesto 2026 aprobado por el Congreso Federal.

Durante su presentación, detalló las leyes y supuestos que integran el Paquete Fiscal del 2026, tales como la Ley de Movilidad, Iniciativa de Ley de Egresos, y la Ley de Hacienda del Estado.

Aseguró que los datos referenciados señalaron un aumento de la tasa de nomina con un 4%, lo equivalente a 6,000 millones de pesos. Mientras que, el financiamiento SADM supera los 2,262 millones de pesos.

"Estamos proyectando tener un 15% de ingresos de libre disposición que nos da un poco más de 14,500 millones de pesos [...] Dentro de la Ley de Ingresos del Estado estamos solicitándole a Congreso que Agua y Drenaje que tenga una deuda del 15% de ingreso de libre disposición"

El titular de la dependencia que el presupuesto entre el propuesto el años anterior y en este 2026 se encuentra "equilibrado".

"El incremento que se visualiza entre el 2025 y 2026" es de casi 15% (14.9%). Estamos hablando de un poco más de 23,229 millones de pesos por el lado del ingreso y por el lado del gasto".

En tanto, al hablar sobre la estructura del gasto 2015 y la iniciativa de este año, Garza aseguró que hubo un corte importante entre el porcentaje de los municipios del gasto total.

"Hay un debate permanente de que los municipios no reciben la cantidad suficiente y lo que podemos ver con este corte, es que están llevando cuatro puntos porcentuales más que hace 10 años. [...] Lo hacemos para que sea visible el incremento de las transferencias a los municipios al año, no como un reclamo, como una realidad" explicó el secretario.

Afirmó que el gasto más importante aparte de la transferencias de municipios, es el del sector educativo. En tanto, aseguró que en materias de seguridad aumentó por lo menos tres puntos porcentuales con respecto a lo registrado en 2015.

Carlos Garza destacó que los fondos detallados en el despliegue, no existían en la transferencia a los municipios, por lo que su ingreso es mayor a lo reportado.

"Sumando ya todos los componentes, porque ellos hablan de subir 10 puntos, que porque nada más se les da el 20. La realidad es que no se les da el 20, se les da un poquito más del 25, ya sumando los distintos fondos."

Afirmó que la dinámica de comparación entre estados muestra que Nuevo León es uno de los que más transfiere a los municipios en todo el país.

Mientras que el ISN por Entidad Federativa en 2025, Nuevo León se mantiene en un nivel superior del 3%.

"Estos datos con información del 2024 proyectados al 2026, nos arrojarían [...] estos dos deciles (dividir a todos los contribuyentes entre 10)" de los casi 62,000 contribuyentes, 12,500 son los que generan el 90% de la recaudación" explicó.

"Es precisamente otorgar recursos para que haya créditos a las pequeñas y medianas empresas a través de un programa que se llama impulso Nuevo León que es conocido como Focrece".

Además, resaltó que la entidad es uno de los que más absorbió recursos de NAFIN.

"Un peso que ponga el Estado, se multiplica por 20. Cuando hablemos de 13 millones, estamos hablando de 6,000 millones de créditos. Hemos sido el Estado que más recursos ha absorbido de NAFIN, eso es algo importantísimo de destacar. Nuevo León para el próximo año fiscal trae 300 millones de garantía que se multiplican por 20, lo cual te da 6,000 millones de créditos. Eso es lo que verdaderamente le preocupa a las pequeñas y grandes empresas".

El secretario de Finanzas afirmó que se estima un incremento del 86% para el gasto en Seguridad y Justicia con respecto al 2021, es decir 10,117 millones de pesos.

"Hemos invertido en muchos cuarteles y destacamentos del área metropolitana, equipamiento, tecnología. [...] Esto explica un poco con estos incrementos de 3,000 millones, la necesidad de buscar más recursos para solventar un nivel gasto en seguridad que sea óptimo para las necesidades del Estado."

También detalló que el Sistema de Alertas del Estado se mantendra sostenible, un resultado que se mantiene desde el 2022.

"Sin duda va a ser más deuda, pero siempre hay que ver es el indicador. Porque si yo veo solo el saldo de la deuda es estar tapándome un ojo"

Aunque mencionó que se cree que el número incremental es un número correcto para sustentar las necesidades de cada organismo.

"30 millones más, esa es la base con la que van a cerrar este año. 30% más que el año pasado. Hay algunos planteamientos en donde están pidiendo 30% más [...] Si se da ese aumento estaríamos dando en el 2024 30% más, y para el 2025 al 2026, 30% más. No hay sistema financiero que aguante eso. Creémos, en nuestra visión, que este incremento, con base a lo que establece la Ley de Disciplina Financiera que es propiamente la inflación es un crecimiento correcto".

Aseguró que será 21,454 millones de inversión, donde muchos de los programas ya cuentan con parte de este financiamiento, con proyectos plurianuales.

El titular de la dependencia reveló que dentro de cinco años de administración, la inversión se incrementó un 83% en comparación a los últimos tres sexenios.

Entre los temas que se contemplan dentro del paquete 2026, el secretario detalló los siguientes:

Hambre Cero

Atención a Niños y Mujeres con Cáncer

El techo de financimianto de los municipios en conjunto suman $4,602 millones de pesos.

Sobre el ISR, el secretario aseguró que este proyecto de presupuesto y que se tiene suficiente comunicación con el sector privado como el Congreso para ver que organismos están por aprobarse.

Aseguró que quieren invertir $20,000 millones de pesos en obras que "ya están ahí", por lo que buscarán aumentar el ingreso con una mezcla de deuda e incremento de gravámenes, incluido el ISR.

