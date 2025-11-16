Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_16_at_8_18_55_PM_47d502c1c1
Nuevo León

Se une Escobedo e iniciativa privada para renovar espacio público

La rehabilitación de una plaza en la colonia Villas de San Francisco es parte de las políticas públicas del municipio para acondicionar áreas de esparcimiento

  • 16
  • Noviembre
    2025

El municipio de Escobedo, en colaboración con la iniciativa privada y la comunidad, completó la renovación de una plaza pública en la colonia Villas de San Francisco, destacando el impacto directo que la cooperación social puede tener en el entorno.

La rehabilitación del espacio forma parte de las políticas públicas del municipio para acondicionar áreas de esparcimiento, y en esta ocasión, se llevó a cabo con la participación de los vecinos y una empresa de chocolates, informó el municipio a través de un comunicado.

Los trabajos de renovación fueron formalmente inaugurados por el alcalde Andrés Mijes y Carlos Alberto Benavides Mendoza, gerente de Recursos Humanos de la empresa colaboradora.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 8.18.55 PM.jpeg

El alcalde señaló que la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de generar seguridad y ofrecer sitios óptimos para el esparcimiento familiar, es un sello distintivo de la llamada "4T norteña".

“Esto es construir tejido social; cuando las empresas se unen con el gobierno y la comunidad, podemos construir una comunidad más fuerte, una muralla contra la inseguridad porque nos cuidamos entre todos”, indicó Mijes.

Desde temprana hora, los vecinos, junto con personal municipal de las áreas de Reconstrucción del Tejido Social, Servicios Públicos y Medio Ambiente, se unieron al personal de la empresa de chocolates para llevar a cabo la jornada de rehabilitación.

WhatsApp Image 2025-11-16 at 8.19.05 PM.jpeg

Luego de la intervención, la plaza cambió completamente su imagen con la colocación de nuevos juegos infantiles, bancas metálicas y botes de basura. 

Al finalizar, el edil exhortó a los residentes a apropiarse del espacio y a cuidarlo para garantizar su durabilidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9fd85220f4
Supervisa Adrián la obra de cancha de fútbol 7 en San Jerónimo
IMG_8223_5956b252bc
Alcanza 'Leones en Acción' 43 toneladas de desechos recolectados
mty_boletin_avanza_e8ad5f7251
Monterrey impulsa coordinación para proteger a la infancia
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_11_17_022314_0fadc6a275
Coahuila enfrenta caída en empleo formal y aumento del desempleo
finanzas_autos_3f8533a28d
Toman regios ‘el volante’; suben ventas de autos y van por más
Whats_App_Image_2025_11_17_at_12_24_12_AM_11c3ce5e14
Va de gane: reporta El Buen Fin alza parcial en sus ventas
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
4952196240204565349_bdd8891a3c
Reconocen a Escobedo como ejemplo del Plan México
publicidad
×