Se une Escobedo e iniciativa privada para renovar espacio público

El municipio de Escobedo, en colaboración con la iniciativa privada y la comunidad, completó la renovación de una plaza pública en la colonia Villas de San Francisco, destacando el impacto directo que la cooperación social puede tener en el entorno.

La rehabilitación del espacio forma parte de las políticas públicas del municipio para acondicionar áreas de esparcimiento, y en esta ocasión, se llevó a cabo con la participación de los vecinos y una empresa de chocolates, informó el municipio a través de un comunicado.

Los trabajos de renovación fueron formalmente inaugurados por el alcalde Andrés Mijes y Carlos Alberto Benavides Mendoza, gerente de Recursos Humanos de la empresa colaboradora.

El alcalde señaló que la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de generar seguridad y ofrecer sitios óptimos para el esparcimiento familiar, es un sello distintivo de la llamada "4T norteña".

“Esto es construir tejido social; cuando las empresas se unen con el gobierno y la comunidad, podemos construir una comunidad más fuerte, una muralla contra la inseguridad porque nos cuidamos entre todos”, indicó Mijes.

Desde temprana hora, los vecinos, junto con personal municipal de las áreas de Reconstrucción del Tejido Social, Servicios Públicos y Medio Ambiente, se unieron al personal de la empresa de chocolates para llevar a cabo la jornada de rehabilitación.

Luego de la intervención, la plaza cambió completamente su imagen con la colocación de nuevos juegos infantiles, bancas metálicas y botes de basura.

Al finalizar, el edil exhortó a los residentes a apropiarse del espacio y a cuidarlo para garantizar su durabilidad.

