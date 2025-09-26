Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro

El municipio de San Pedro puso en marcha la primera fase de la regeneración de la Avenida Alfonso Reyes, que incluye la transformación de la polémica ciclovía conocida como Vía Libre, que hizo el exalcalde Miguel Treviño contra la voluntad de una mayoría de vecinos.

Con la nueva propuesta, la ciclovía será movida de lugar, y eso ampliará los carriles para automóviles, pero dicha vía para ciclistas seguirá funcionando de manera menos peligrosa y más recreativa, al colocarse dentro del espacio de las banquetas, que también crecerán.

El proyecto tiene una inversión cercana a los $300 millones de pesos.

Con este proyecto, la actual imagen de la ciclovía Vía Libre cambiará sus dimensiones, pasando de 3.05 metros (m) a 3.50 metros.

Una de las transformaciones clave será la redefinición del espacio para ciclistas, a diferencia de la actual Vía Libre, creada durante la primera gestión de Treviño.

La nueva propuesta busca integrar un carril dentro de la banqueta para bicicletas de uso recreativo, pensado para la convivencia ciudadana y no para ciclistas deportivos.

La banqueta, que actualmente mide entre 1.18 y 2 m, crecerá hasta 3.46 m, integrando este metro de ciclovía.

Los trabajos que se proyectan dentro de este presupuesto son terracerías, obra civil, albañilería, regeneración y colocación de áreas verdes, así como la reubicación del cableado aéreo a un sistema de ductos soterrados.

El viernes 19 de septiembre se emitió la convocatoria de licitación para las obras iniciales, que abarcarán cuatro tramos a lo largo de 1.8 kilómetros, desde la calle Jerónimo Treviño hasta la Avenida de las Olimpiadas.

La administración busca materializar una de las principales promesas de campaña del alcalde Mauricio Fernández Garza, quien falleció este martes 23 de septiembre.

Una visión para la vía libre

En entrevista con El Horizonte, el secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, comentó que el proyecto tiene como objetivo mejorar la polémica Vía Libre de la pasada administración de Miguel Treviño y aprovechar para dar una mejor imagen a este corredor del lado poniente de la avenida.

Asimismo, detalló que el carril de rodamiento tendría una ampliación de entre 30 y 40 centímetros para mejorar la vialidad, así como integrar el carril exclusivo para bicicletas dentro de la banqueta para hacerlo más austero y no una vía de alta velocidad para este medio de transporte alterno como lo es ahora.

“Un proyecto que no funcionó, que fue el de la Vía Libre, sino pues aprovechar la obra para poder regenerar la avenida, hacerla más estética, bajar los cables e incluso también poder incluir ahí un carril ciclista más moderado, más austero finalmente, que va a fomentar la movilidad sostenible“.

“Estamos ampliando un poquito el carril, va a estar más ancho, digamos unos 30 o 40 centímetros más de lo que tiene hoy. Pero también la banqueta va a estar bastante más ancha, entonces todo va a ser un proyecto integral donde se pone como prioridad al peatón, se le permite también al ciclista tener un espacio y al automovilista”, explicó Susarrey.

Con esto, la actual imagen de la ciclovía Vía Libre cambiará sus dimensiones, pasando de 3.05 metros (m) en su parte más ancha del carril de rodamiento a 3.50 m. La banqueta, que actualmente mide entre 1.18 y 2 m, crecerá hasta 3.46 m, integrando al menos un metro de ciclovía. Esto será para ambos lados de la avenida, de acuerdo con los renders que presentó el municipio.

El secretario indicó que el primer tramo de 350 metros, hasta la altura con la calle Diego de Montemayor, tendrá un costo de $90 millones de pesos, mientras que el segundo tramo abarcará desde este punto hasta Guillermo Prieto; es decir, 290 metros más, el cual costará $60 millones de pesos.

Para el tercer tramo, de alrededor de 350 metros, el municipio contempla una inversión de $50 millones para la rehabilitación desde Guillermo Prieto hasta la calle Neil Armstrong.

El último tramo incluido en la licitación será hasta la Avenida Olimpiadas, el cual abarca 750 metros, y el costo ronda los $90 millones de pesos.

El proyecto fue dado a conocer en noviembre de 2024 y contempla un rediseño integral de la vialidad, incluyendo la eliminación de la ciclovía Vía Libre en su forma actual, el ensanchamiento de banquetas, la reorganización de carriles y el retiro del cableado aéreo para mejorar la imagen urbana.

La convocatoria de licitación marca el inicio de un proceso que se extenderá en los próximos meses y que tendrá un impacto directo en la movilidad del poniente metropolitano.

El ayuntamiento integra un esquema de anticipos que van del 10 % al 20 % del costo del proyecto para la empresa ganadora de licitación para el arranque de la obra y la compra y producción del material.

Las constructoras participantes tendrán hasta el 8 de octubre para presentar las propuestas para el proyecto, y se estipula fecha de inicio para los cuatro tramos el 22 de octubre, con un tiempo de 300 días para su conclusión.

Polémica y nada funcional

Vía Libre fue construida en el segundo trienio de Miguel Treviño con un costo económico de $40 millones de pesos, entre octubre del 2021 y febrero del 2022.

Pero, además del gasto, el proyecto también tuvo un costo político para el exalcalde Treviño, ya que desde que comenzó la obra, vecinos de por lo menos 14 colonias colindantes se enojaron porque afectaba sus ingresos a sus domicilios, les quitó espacios para estacionarse y provocaba congestionamiento vial; eso ayudó a que la imagen de Treviño terminara desgastada.

De hecho, por ese motivo se realizaron varias protestas ciudadanas.

El Horizonte dio a conocer, el 6 de diciembre del 2021, tres meses después de que arrancó la obra, cómo Vía Libre le pegaba a la vida de quienes vivían junto a ella, pues cancelaba entradas a cocheras y representaba un predicamento para personas con discapacidad.

El secretario Luis Susarrey indicó que Vía Libre no era aceptada ni por vecinos, ni era funcional para los ciclistas.

Ahora, detalló, buscan que la arteria garantice seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas.

El Horizonte publicó en noviembre del 2024 que el proyecto de regeneración de Alfonso Reyes fue anunciado por Mauricio Fernández y Susarrey, quienes afirmaron que la eliminación de Vía Libre obedece a peticiones ciudadanas, que se reflejó en una consulta realizada en campaña, y la cual arrojó que el 70 % estaba a favor de la cancelación.

“No podemos hacer proyectos que es obvio que no funcionan y es obvio que los tenemos que corregir, y además con un enorme apoyo ciudadano“.

“Nosotros estamos tratando de hacer las cosas para beneficio de la colectividad y para las mayorías”, afirmó Fernández Garza durante la presentación el año pasado.

