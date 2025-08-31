Cerrar X
Nuevo León

Seguirán activos contraflujos para regreso a clases

Más de 1 millón de alumnos volverán a clases este 1 de septiembre, por lo que las autoridades aplicarán contraflujos en avenidas clave para aliviar el tráfico

  • 31
  • Agosto
    2025

Algunos municipios del estado seguirán con los contraflujos para aliviar el tráfico que habrá con el regreso a clases este 1 de septiembre con más de 1 millón de estudiantes en 6,600 escuelas públicas y privadas:

Monterrey

Carretera Nacional

5.3 kilómetros 
Sólo vehículos ligeros
Inicia a la altura de Esfera Monterrey y termina en el Parque Canoas
Lunes a viernes: 6:30 a 8:00 horas

Chapultepec

2.5 kilómetros 
Solo vehículos ligeros
Inicia en la calle Florida y termina en la Avenida Revolución
Lunes a viernes 6:30 a 9:30 horas

Avenida Leones

3.6 kilómetros
Exclusivo: vehículos ligeros
Inicio calle Octava Avenida y termina antes de la rotonda de las casas (colonia Llave de Oro)
Lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas

Avenida Gonzalitos

3.5 kilómetros
Sólo para vehículos ligeros 
6:30 a 8:00 horas
Inicia en la calle Pico de Orizaba y termina rumbo a Gómez Morín 

Morones Prieto 

9.5 kilómetros
Sólo vehículos ligeros
Sólo 50 kilómetros por hora
Lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas 
Inicia de la intersección de Prolongación Madero y avenida Churubusco y punto de salida gaza de Venustiano Carranza

Guadalupe

Bulevar Miguel de la Madrid

4.8 kilómetros
Sólo vehículos ligeros
Inicia en el bulevar Miguel de la Madrid y se une al de la avenida Morones Prieto. 
Lunes a viernes 6:30 a 10:00 horas


