Seguirán activos contraflujos para regreso a clases
Más de 1 millón de alumnos volverán a clases este 1 de septiembre, por lo que las autoridades aplicarán contraflujos en avenidas clave para aliviar el tráfico
Agosto
2025
Algunos municipios del estado seguirán con los contraflujos para aliviar el tráfico que habrá con el regreso a clases este 1 de septiembre con más de 1 millón de estudiantes en 6,600 escuelas públicas y privadas:
Monterrey
Carretera Nacional
5.3 kilómetros
Sólo vehículos ligeros
Inicia a la altura de Esfera Monterrey y termina en el Parque Canoas
Lunes a viernes: 6:30 a 8:00 horas
Chapultepec
2.5 kilómetros
Solo vehículos ligeros
Inicia en la calle Florida y termina en la Avenida Revolución
Lunes a viernes 6:30 a 9:30 horas
Avenida Leones
3.6 kilómetros
Exclusivo: vehículos ligeros
Inicio calle Octava Avenida y termina antes de la rotonda de las casas (colonia Llave de Oro)
Lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas
Avenida Gonzalitos
3.5 kilómetros
Sólo para vehículos ligeros
6:30 a 8:00 horas
Inicia en la calle Pico de Orizaba y termina rumbo a Gómez Morín
Morones Prieto
9.5 kilómetros
Sólo vehículos ligeros
Sólo 50 kilómetros por hora
Lunes a viernes de 6:30 a 9:30 horas
Inicia de la intersección de Prolongación Madero y avenida Churubusco y punto de salida gaza de Venustiano Carranza
Guadalupe
Bulevar Miguel de la Madrid
4.8 kilómetros
Sólo vehículos ligeros
Inicia en el bulevar Miguel de la Madrid y se une al de la avenida Morones Prieto.
Lunes a viernes 6:30 a 10:00 horas
