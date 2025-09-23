Cerrar X
Nuevo León

'Seguiremos con la visión de Mauricio' asegura Mauricio Farah

El secretario del Ayuntamiento y actual encargado del despacho municipal, aseguró que la toma de decisiones estará alineada bajo la visión que dejó el alcalde

  • 23
  • Septiembre
    2025

Mauricio Farah, secretario del Ayuntamiento de San Pedro y actual encargado del despacho municipal, aseguró que ahora la toma de decisiones estará alineada bajo la visión que dejó el alcalde Mauricio Fernández.

Entrevistado tras una guardia de honor en el memorial instalado en La Milarca, el funcionario dijo que esa es la encomienda que tiene todo gabinete.

“Este gran equipo que aquí me acompaña, funcionarios públicos de carrera con muchísima experiencia y cada uno de ellos tiene nombre y apellido, está encargado de un área fundamental”, destacó. “Este equipo se queda comprometido con la ciudadanía, comprometido con el ingeniero Mauricio Fernández y así seguiremos.

“Las funciones del municipio siguen conforme se ha venido haciendo siempre desde el inicio de esta administración, que esa era la visión y el deseo del ingeniero Mauricio Fernández y, por supuesto, vamos a honrar esa encomienda que él siempre nos pregonaba”.

Cuestionado sobre el proceso que ahora enfrenta el municipio para designar a la persona que supla la ausencia del ingenio, Farah se limitó a decir que avanza sin contratiempos.

“En lo jurídico, la verdad, estamos muy bien, entendemos perfectamente que tiene un seguimiento y eventualmente es una decisión que tiene que pasar por cabildo para nombrar a un encargado del despacho y posteriormente enviarlo al Congreso, y que el Congreso sea quien ratifique o, en su defecto, nombre un alcalde sustituto”, finalizó.


