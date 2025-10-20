Sensores de San Pedro sólo miden un contaminante: Medio Ambiente

Luego de que el gobierno del municipio de San Pedro implementara 50 sensores para medir la calidad del aire en distintos puntos del municipio, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, aclaró que dichos equipos solo miden un tipo de contaminante, las partículas finas PM2.5, a diferencia de las estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) del estado, que registran seis contaminantes.

“El Gobierno de San Pedro está instalando lo que se le conoce como Poor Air, que solamente mide las partículas PM2.5. Toda acción contribuye si es en beneficio de sumar, pero no hay una red de monitoreo ambiental más amplia, más robusta que la red del Gobierno de Nuevo León. Tan solo una red del Gobierno de Nuevo León mide seis contaminantes”, dijo Lozano durante el Nuevo León Informa, en el marco del cuarto informe de gobierno.

El titular de Medio Ambiente detalló que, además de las partículas suspendidas (PM10 y PM2.5), las estaciones del SIMA también monitorean ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, entre otros.

Aunque reconoció el esfuerzo del municipio sampetrino, Lozano recomendó a la población seguir utilizando principalmente los datos oficiales del SIMA para conocer el estado real de la calidad del aire en la zona metropolitana.

“Se agradecen los esfuerzos, pero yo sí invitaría a que viéramos la red oficial; la página aire.nl.gob.mx te da resultados cada hora de cómo está el entorno en la zona metropolitana de Monterrey. Nuestras estaciones abarcan 300 mil habitantes y además miden seis contaminantes. Son sensores del mercado, pero insisto, solo miden un solo contaminante”, agregó.

El municipio de San Pedro implementó la semana pasada 50 sensores que, según el municipio, permitirán conocer los niveles de contaminación en zonas específicas.

Cuentan con un sistema visual de colores: verde, amarillo o rojo, que permite a las personas conocer de manera inmediata la calidad del aire en el sitio donde se encuentran, sin necesidad de ingresar a las plataformas digitales.

