Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c99dc3e104
Nuevo León

Sensores de San Pedro sólo miden un contaminante: Medio Ambiente

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, señaló que los 50 sensores instalados en San Pedro solo miden partículas PM2.5

  • 20
  • Octubre
    2025

Luego de que el gobierno del municipio de San Pedro implementara 50 sensores para medir la calidad del aire en distintos puntos del municipio, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano, aclaró que dichos equipos solo miden un tipo de contaminante, las partículas finas PM2.5, a diferencia de las estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) del estado, que registran seis contaminantes.

“El Gobierno de San Pedro está instalando lo que se le conoce como Poor Air, que solamente mide las partículas PM2.5. Toda acción contribuye si es en beneficio de sumar, pero no hay una red de monitoreo ambiental más amplia, más robusta que la red del Gobierno de Nuevo León. Tan solo una red del Gobierno de Nuevo León mide seis contaminantes”, dijo Lozano durante el Nuevo León Informa, en el marco del cuarto informe de gobierno.

El titular de Medio Ambiente detalló que, además de las partículas suspendidas (PM10 y PM2.5), las estaciones del SIMA también monitorean ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, entre otros. 

Aunque reconoció el esfuerzo del municipio sampetrino, Lozano recomendó a la población seguir utilizando principalmente los datos oficiales del SIMA para conocer el estado real de la calidad del aire en la zona metropolitana.

“Se agradecen los esfuerzos, pero yo sí invitaría a que viéramos la red oficial; la página aire.nl.gob.mx te da resultados cada hora de cómo está el entorno en la zona metropolitana de Monterrey. Nuestras estaciones abarcan 300 mil habitantes y además miden seis contaminantes. Son sensores del mercado, pero insisto, solo miden un solo contaminante”, agregó.

El municipio de San Pedro implementó la semana pasada 50 sensores que, según el municipio, permitirán conocer los niveles de contaminación en zonas específicas. 

Cuentan con un sistema visual de colores: verde, amarillo o rojo, que permite a las personas conocer de manera inmediata la calidad del aire en el sitio donde se encuentran, sin necesidad de ingresar a las plataformas digitales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T111621_541_6fa3fe9d2a
Busca NL adelantar revisión para regular calidad de gasolina
f42ad701_d942_4f4e_bb2e_51bf630d8dce_b1de0ea256
Invierte Estado más de 14 mdp en modernizar Monitoreo Ambiental
ed125981_1137_48cb_8b19_4bf03d16d052_3e8ac29f66
Pone Guadalupe bebederos ecológicos en espacios públicos
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_DOS_FOTOS_1_8f4e590692
Desaparecen habitantes de Allende en Reynosa, Tamaulipas
tormenta_tropical_melissa_a61f42d671
Se forma la tormenta tropical ‘Melissa’; prevén que sea huracán
EH_CONTEXTO_6_0f91f4c51a
Arranca Festival Santa Lucía con show de percusión asiática
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×