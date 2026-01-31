Podcast
Pemex protege más de 2 mil hectáreas de ecosistemas en Veracruz

Pemex conserva más de 2 mil hectáreas en Veracruz mediante parques ecológicos que capturan carbono y protegen la biodiversidad

  • 31
  • Enero
    2026

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que protege más de 2 mil hectáreas de ecosistemas en el sur del estado de Veracruz, como parte de sus acciones para el cuidado del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, a través del desarrollo y mantenimiento de los Parques Ecológicos Jaguaroundi y Tuzandépetl.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, ambos espacios cuentan con la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) y resguardan una amplia diversidad de ecosistemas, entre ellos bosques tropicales perennifolios, bosques de encino tropicales, humedales, manglares, pastizales inundables, popales, tulares y cuerpos de agua asociados al río Coatzacoalcos.

Pemex destacó que estas áreas contribuyen de manera directa a la mitigación del cambio climático y a la protección de la biodiversidad, al funcionar también como sumideros naturales de carbono.

Se estima que los parques ecológicos almacenan 162 mil 388 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e), lo que permite compensar emisiones asociadas a las actividades de la industria petrolera, cifra equivalente a retirar de circulación cerca de 35 mil vehículos particulares durante un año.

La empresa subrayó que el Parque Ecológico Jaguaroundi, propiedad de Petróleos Mexicanos, fue la primera Área Destinada Voluntariamente a la Conservación certificada en México, estableciendo un precedente nacional en materia de conservación ambiental voluntaria.

Este modelo de conservación, indicó Pemex, es comparable con iniciativas corporativas implementadas en países como Brasil y Colombia, y se encuentra alineado con los compromisos del Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13 y 15.

Finalmente, la empresa reiteró que mantiene su compromiso de aplicar estrategias ambientales en todos sus procesos, con el objetivo de avanzar hacia una transición energética ordenada, fortalecer la autosuficiencia energética del país y contribuir a la construcción de un entorno más limpio y sustentable.


