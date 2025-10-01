Cerrar X
Nuevo León

Septiembre cumplidor: supera expectativa de lluvia

Según Conagua, en este mes que concluyó cayeron 159.1 milímetros (mm) de lluvia cuando el promedio histórico es de 159 mm, es decir poquito más del 100%

  • 01
  • Octubre
    2025

El mes de septiembre salió al paso de los pronósticos pues se estiba que sus lluvias estarían por debajo del promedio histórico, pero no fue así pues alcanzó este nivel e incluso lo superó con un ligero “piquito”.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en este mes que concluyó cayeron 159.1 milímetros (mm) de lluvia cuando el promedio histórico es de 159 mm, es decir poquito más del 100%.

El pasado 4 de septiembre, el delegado de la Conagua en el estado, Luis Carlos Alatorre Cejudo, publicó el pronóstico para septiembre, octubre y noviembre estableciendo que los tres estarían por debajo del pronóstico.

En el caso de septiembre, se estimaba que caerían 132.1 mm de lluvia que es 17% menos del promedio histórico lo cual finalmente no se cumplió pues llovió mucho más.

“Estos pronósticos solo consideran precipitaciones ordinarias, esto puede cambiar con un evento extraordinario, los cuales son difíciles de predecir”, señaló Cejudo.

En el mes pasado, no hubo eventos extraordinarios como tormentas tropicales ni huracanes que pegaran en el estado, pero sí lluvias abundantes que incluso derivaron en tragedias, pero también en que las presas estén actualmente llenas.

Además, los 159.1 mm de este septiembre, son 32% superior a los 120.8 mm de lluvia que cayeron en ese mes del año pasado.


