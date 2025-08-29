Será Itzel Castillo la próxima presidenta del Congreso de NL

La diputada local del PAN, Itzel Castillo Almanza, será la próxima presidenta del Congreso de Nuevo León, según definió este viernes la bancada mayoritaria.

Castillo dejó en el camino a sus homólogas Myrna Grimaldo y Claudia Caballero, quienes también aspiraban al cargo.

Ella será la propuesta para ocupar la presidencia del Poder Legislativo durante el segundo año de la LXXVII Legislatura, en sustitución de Lorena de la Garza Venecia (PRI)

Esta propuesta tienen que ser aprobada por el pleno del Congreso donde también se integren diputados de otros partidos en la mesa directiva.

El anuncio se realizó tras una reunión privada en la sede del Congreso, en la que el coordinador del grupo parlamentario, Carlos de la Fuente Flores, y el dirigente estatal del PAN, Policarpo Flores, presentaron a Castillo.

En la reunión no estuvieron Grimaldo, ni el diputado Miguel Lechuga, que es de Santa Catarina.

De la Fuente subrayó que la decisión fue unánime al interior del grupo y que Castillo cuenta con experiencia en temas jurídicos.

“La diputada Itzel tiene toda la herramienta jurídica; ha sido vicecoordinadora jurídica al menos las tres últimas legislaturas, hemos trabajado de la mano y hoy recibió el respaldo unánime del grupo”, señaló.

El coordinador panista reconoció que será clave el cabildeo con otras fracciones para asegurar los votos necesarios y concretar la integración de la Mesa Directiva, que tendrá representación de distintos partidos.

La legisladora albiazul tomará protesta el 1 de septiembre, en la sesión de apertura del nuevo periodo ordinario, siempre que la propuesta logre el respaldo mayoritario en el pleno.

Castillo adelantó que su prioridad será garantizar el respeto al Congreso y avanzar en temas como la reforma al poder judicial.

“Ocupamos que se respeten las instituciones y en este caso que se respete al Poder Legislativo, vamos a trabajar para abatir el rezago y construir acuerdos con todos los grupos legislativos”, afirmó.

La próxima presidenta del Congreso enlistó como temas prioritarios para el nuevo periodo la Reforma Electoral, la Reforma Judicial y la Ley de Educación, asuntos que se anticipan como puntos de debate en las próximas semanas.

Comentarios