Nuevo León

Será privada la despedida de Mauricio Fernández

Para rendirle homenaje al cuatro veces alcalde, una única misa será efectuada el miércoles a las 16:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima

El último adiós a Mauricio Fernández Garza será privado, rodeado de familiares y los colaboradores más cercanos del sampetrino.

Trascendió que por deseos del propio alcalde no habrá una despedida pública y que la velación se hará en su domicilio.

Cuestionado sobre los servicios funerarios, el encargado del despacho del municipio de San Pedro, Mauricio Farah, aseguró que todos los eventos son coordinados por la familia Fernández Zambrano. 

“En cuestión de los servicios es algo que le toca a la familia, yo les pediría muchísima prudencia para con la familia si es que acaso se pronuncia, o en dado caso haya una ceremonia”, dijo.

Para rendirle homenaje al cuatro veces alcalde, una única misa será efectuada el miércoles a las 16:00 horas en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

De forma extraoficial, colaboradores de Fernández aseguraron que antes de morir dejó preparado el protocolo a seguir para su despedida y que este no incluía actos públicos.

En su lugar, personal municipal habilitó un buzón de buenos deseos a la familia al exterior del Museo La Milarca, en el parque Rufino Tamayo.

Las cartas y mensajes depositados por la ciudadanía serán entregados a los deudos del alcalde fallecido.


