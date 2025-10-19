Sergio Fajardo llama a transformar Monterrey sin divisiones

Lograr la transformación de la urbe regia y de la democracia local requiere de la participación y el trabajo conjunto de todos, en vez de que las partes se debiliten con enfrentamientos internos, aseguró el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, durante el conversatorio “Liderazgo para la Transformación de lo Público”.

Fajardo, quien actualmente busca la presidencia de Colombia, compartió su visión ante un público de estudiantes, académicos, urbanistas, arquitectos y servidores públicos, destacando que el gran reto de la administración pública es trabajar de forma colaborativa.

“Lo más difícil y el gran reto de la administración de lo público es trabajar juntos, en equipo, no ser unos contra otros”, enfatizó el también catedrático.

Agregó que el liderazgo para la transformación debe basarse en proyectos estratégicos integrales que aborden simultáneamente la violencia, la desigualdad y la corrupción.

Para el exmandatario, una transformación genuina es imposible sin la participación de todos los sectores, el empoderamiento ciudadano y la transparencia como pilares fundamentales de “un Buen Gobierno”.

Fajardo detalló la experiencia de Medellín, que logró un cambio profundo durante su gestión (2004-2007) al impulsar un proyecto ciudadano centrado en la educación y el diálogo directo con la gente.

La ciudad, que en ese entonces era considerada la más violenta del mundo, vio una mejora social significativa y una reducción de los índices delictivos gracias a importantes inversiones en infraestructura escolar y la renovación urbana de las zonas más marginadas.

“Lo más hiriente de la experiencia de la pobreza es la sensación de ser visto como inferior, como un fracasado en lo más bajo de la escala social”, compartió Fajardo con los asistentes.

El evento fue organizado por el Colegio de Arquitectos de Nuevo León, el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey (SURMAC) y la Academia Nacional de Arquitectura, Capítulo Monterrey, y se realizó en el auditorio del Colegio de Arquitectos.

