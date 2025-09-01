Cerrar X
Sheinbaum visitará Nuevo León el próximo sábado: Samuel

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estará en Nuevo León el próximo sábado para arrancar las obras del Tren del Norte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, estará en Nuevo León el próximo sábado para arrancar las obras del Tren del Norte, anunció el gobernador Samuel García.

Desde los patios de Palacio Nacional, a donde acudió para presenciar el primer informe de gobierno de la mandataria morenista, el jefe del Ejecutivo del estado anunció la visita y también se congratuló por la reducción de delitos de hasta 70% lo cual  fue presumido por Sheinbaum.

“Nuevo León fue el estado que más redujo homicidios, este año es un muy buen año para la seguridad pública del estado y ya va la Presidenta el sábado, allá la vamos a recibir y ya también arrancamos el Tren del Norte, así que puras buenas noticias para Nuevo León, muy agradecido con la Presidenta”, indicó.

El pasado 7 de agosto, García había informado que la presidenta vendría al estado el 26 de agosto, pero este lunes informó que se reprogramó para el próximo sábado 6 de septiembre.

Antes del video, en un post de redes sociales, el mandatario dijo que la reducción de delitos tiene que ver con el trabajo en conjunto con el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch y el resto del gabinete de seguridad.

“Entre los muchos resultados que destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Primer Informe de Gobierno, hay uno que yo también quiero resaltar: Nuevo León es el estado que más redujo homicidios a nivel federal, 70% menos homicidios en Nuevo León. 

“Sin duda, este resultado es producto de una constante coordinación con el secretario de seguridad Omar García Harfuch, la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Ejército, la Nueva Fuerza Civil de Nuevo León y las policías municipales”, indicó.


