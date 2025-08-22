Sigue prófugo uno de los implicados en robo a Alfredo Valenzuela

Permanece prófugo uno de los presuntos responsables del robo millonario a la residencia del influencer Alfredo Valenzuela, ubicada en Olinalá, en el municipio de San Pedro. La Fiscalía General del Estado confirmó que, aunque tres hombres ya fueron vinculados a proceso, aún falta detener a un cuarto integrante de la banda.

Durante el robo con violencia, sustrajeron joyería, dinero en efectivo y un automóvil Lamborghini. Aunque en una primera versión se manejó que los implicados eran extranjeros, las investigaciones confirmaron que son mexicanos, lo que descarta la presencia de una banda internacional dedicada a este tipo de delitos.

Además, se investiga su probable participación en robos a casa habitación en el municipio de Villa de Santiago.

“En el caso que refiere de San Pedro, efectivamente se detuvo a tres personas mexicanas que están relacionadas con este evento y además por un evento más en Villa de Santiago. Al parecer falta la detención de un integrante”, precisó el fiscal al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

