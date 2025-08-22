Cerrar X
Sigue_profugo_uno_de_los_implicados_en_robo_a_Alfredo_Valenzuela_ebf8681a6e
Nuevo León

Sigue prófugo uno de los implicados en robo a Alfredo Valenzuela

La Fiscalía General del Estado confirmó que, aunque tres hombres ya fueron vinculados a proceso, aún falta detener a un cuarto integrante de la banda

  • 22
  • Agosto
    2025

Permanece prófugo uno de los presuntos responsables del robo millonario a la residencia del influencer Alfredo Valenzuela, ubicada en Olinalá, en el municipio de San Pedro. La Fiscalía General del Estado confirmó que, aunque tres hombres ya fueron vinculados a proceso, aún falta detener a un cuarto integrante de la banda.

Durante el robo con violencia,  sustrajeron joyería, dinero en efectivo y un automóvil Lamborghini. Aunque en una primera versión se manejó que los implicados eran extranjeros, las investigaciones confirmaron que son mexicanos, lo que descarta la presencia de una banda internacional dedicada a este tipo de delitos.

Sigue prófugo uno de los implicados en robo a Alfredo Valenzuela

Además, se investiga su probable participación en robos a casa habitación en el municipio de Villa de Santiago.

“En el caso que refiere de San Pedro, efectivamente se detuvo a tres personas mexicanas que están relacionadas con este evento y además por un evento más en Villa de Santiago. Al parecer falta la detención de un integrante”, precisó el fiscal al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_519c161e56
Confirman 15 denuncias contra Trinitas por fraude millonario
dfhs_8f582924b4
Detienen a cuatro por saquear casa en San Pedro
INFO_7_CONTEXTO_849e94a339
Caen tres por robo a influencer Alfredo Valenzuela en San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

cirugia_estetica_16b817605b
Muere mujer estadounidense tras cirugía estética en Reynosa
nl_miguel_flores_eb5a986090
'Nuevo León acelera obras rumbo al Mundial 2026': Miguel Flores
deportes_oliver_torres_fec68364ed
Oliver Torres dona sangre y convive con niños en el IMSS
publicidad

Más Vistas

nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
EH_UNA_FOTO_2025_08_21_T122442_397_455f6a7a45
Despiden a 700 empleados en Saltillo; empresa entrega liquidación
445caaf6_356f_41f5_a2be_29fafc8ed8d7_00a07e20ae
Está Nuevo León a punto de ser número 1 en movilidad: Samuel
publicidad
×