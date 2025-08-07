Sofocan incendio forestal en sierra de Villaldama
La Brigada Fénix sofocó al 100 % el incendio en Villaldama; no hubo heridos y la zona sigue bajo vigilancia de ejidatarios y autoridades
Un incendio en el Cañón El Rincón, en la Sierra de Gomas en Villaldama movilizó a la brigada Fénix de Protección Civil, que logró el control del 100 % a través de implementar un operativo aéreo en la zona para sofocar el fuego.
El helicóptero de Protección Civil realizó descargas de agua en la zona afectada, la cual estará vigilada por parte de los ejidatarios y protección civil municipal.
Tras sofocar el incendio, los elementos de la brigada señalaron que no hay riesgo para la población y no resultaron personas lesionadas.
