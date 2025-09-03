Cerrar X
Nuevo León

Suma NL nueve lactarios en sitios turísticos rumbo al Mundial

El estado sumó 9 lactarios rumbo al Mundial 2026, con los que buscan apoyar a madres y fomentar la lactancia como inversión en la salud infantil

  • 03
  • Septiembre
    2025

El gobierno de Nuevo León en preparación para la llegada de visitantes por el Mundial FIFA 2026 lanzó la Red Estatal de Espacios de Lactancia en puntos turísticos. 

Estos nueves espacios se suman a los ya existentes en el estado, con un total de 115 lactarios.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez señaló que los lactarios son un símbolo de una sociedad que se hace responsable de las madres, entendiéndolas y ofreciéndoles condiciones dignas para ejercer la lactancia. 

"Por eso los lactarios no solo son lugares físicos, también son un símbolo de que la sociedad empieza a hacerse responsable también de la mamá diciéndole que entendemos que ella necesita condiciones dignas para ejercer esta tarea única", dijo la titular de AMAR a Nuevo León desde el Mirador del Obispado.

"Que, así como protege ella merece protección, que, así como alimenta ella merece ser nutrida, que, así como acompaña también necesita compañía porque si cuidamos a la madre que cuida estamos cuidando a la infancia entera".

Por su parte, el gobernador Samuel García afirmó que Nuevo León es líder en salud y lactancia materna, y que este esfuerzo es una lucha para fomentar los buenos hábitos y los beneficios de la lactancia materna.

"El estado de Nuevo León es primer lugar en salud y fue el estado primer lugar de crecimiento de lactancia materna del último año de todo el país", aseveró el mandatario estatal.

"Este esfuerzo de fomentar los buenos hábitos y los beneficios de la lactancia es una lucha contra un dineral y un monstro farmacéutico que hace todo lo posible para que no haya lactancia".

La Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín destacó los beneficios de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, tanto para la salud de los bebés, a quienes protege de enfermedades, como para la de las madres, a quienes ayuda a prevenir el cáncer de mama y ovario, y a recuperar el peso más rápidamente.

“Porque como lo establece la Organización Mundial de la Salud invertir en lactancia materna es invertir en el futuro. Todos los niños y las niñas merecen un comienzo saludable para tener un futuro esperanzador”, dijo Marroquín.

Los 9 nuevos lactarios están ubicados en los siguientes sitios turísticos:

  • El Cuchillo
  • Grutas de García y Bustamante
  • Parque Natural La Estanzuela
  • Cola de Caballo
  • Chipinque
  • La Pastora
  • Museo de Historia Mexicana
  • Mirador del Asta Bandera

