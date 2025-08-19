Cerrar X
lluvias_tormentas_0617_98382c92aa
Nuevo León

Tendrá la metrópoli regia una semana refrescante

Protección Civil indicó que no se trata de un sistema de baja presión, pero las lluvias y esas condiciones climáticas durarán entre cinco y siete días

  • 19
  • Agosto
    2025

 A partir de este miércoles, la región enfrentará una racha de días nublados con presencia de lluvias, acompañada de un alivio en el calor que ha predominado recientemente.

El director de Protección Civil, Erik Cavazos, indicó que no se trata de un sistema de baja presión, pero las lluvias y esas condiciones climáticas durarán entre cinco y siete días. 

“Para el próximo miércoles entrará un tiempo lluvioso; no es un sistema frontal, ni baja presión, solamente serán lluvias que van a estar presentes de cinco a siete días con lluvias moderadas y también un refresco en la temperatura". 

“Viendo los pronósticos, incrementa desde hoy la posibilidad de lluvias, con un 10%, pero a partir de mañana ya hay 20% y a partir de eso tendremos un ascenso en las lluvias que se van a presentar”, dijo Cavazos. 

Puntualizó que hasta el momento es lluvia moderada, nada de fuertes vientos ni precipitaciones, y descartó el granizo en la zona. 

“Hasta ahorita no marca ni intensas, ni fuertes lluvias, ni tampoco granizo o cuestiones por el estilo".

“Pero hay que tener cuidado, no tirar basura en las calles para no tapar las alcantarillas y que no suba el nivel del agua que pueda afectar a nuestras casas o vehículos”, agregó el director de Protección Civil. 

La fecha en la cual se esperan las primeras precipitaciones es este miércoles 20 de agosto, ya que la probabilidad de lluvia sube hasta un 40 por ciento.


