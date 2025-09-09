Tendrá San Pedro fiesta mexicana al ritmo de A.B. Quintanilla III

El Municipio de San Pedro informó que celebrará el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con la tradicional ceremonia de El Grito, que se llevará a cabo la noche del lunes 15 de septiembre en la Plaza Juárez.

El evento, que iniciará a las 18:00 horas con actividades familiares, contará con un programa musical estelar.

Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de A.B. Quintanilla III, La Explosiva Sonora, el Mariachi Juventud, Grupo Destinado y el Folklore de las Casas de la Cultura, informó el municipio a través de un comunicado.

El acto protocolario estará a cargo del alcalde del municipio, Mauricio Fernández.

El Grito de Independencia es una de las festividades cívicas más importantes para los mexicanos, y las autoridades municipales hicieron la invitación a las familias de San Pedro a unirse a esta noche de tradición y fiesta.

