Tendrá San Pedro fiesta mexicana al ritmo de A.B. Quintanilla III
Con participación de la Explosiva Sonora y Mariachi Juventud, el evento municipal será llevado a cabo en la Plaza Juárez a partir de las 18:00 horas
El Municipio de San Pedro informó que celebrará el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México con la tradicional ceremonia de El Grito, que se llevará a cabo la noche del lunes 15 de septiembre en la Plaza Juárez.
El evento, que iniciará a las 18:00 horas con actividades familiares, contará con un programa musical estelar.
Los asistentes podrán disfrutar de las presentaciones de A.B. Quintanilla III, La Explosiva Sonora, el Mariachi Juventud, Grupo Destinado y el Folklore de las Casas de la Cultura, informó el municipio a través de un comunicado.
El acto protocolario estará a cargo del alcalde del municipio, Mauricio Fernández.
El Grito de Independencia es una de las festividades cívicas más importantes para los mexicanos, y las autoridades municipales hicieron la invitación a las familias de San Pedro a unirse a esta noche de tradición y fiesta.
