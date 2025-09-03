Tiene Adrián aspiraciones para 2027, pero asegura no es momento

Al ser cuestionado sobre si le gustaría contender una vez más por la gubernatura de Nuevo León en las elecciones del 2027, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza sí tiene aspiraciones, pero aseguró que no es tiempo de pensar en eso.

Durante una entrevista en el Congreso del Estado, el alcalde indicó que es un halago el hecho de que el presidente estatal del PAN, Policarpo Flores, lo tome en cuenta para las elecciones 2027.

“Es un halago, es un honor que el Partido Acción Nacional haga esta distinción, lo cual agradezco, como servidor público de carrera obviamente siempre tengo aspiraciones.

“Pero ahorita estamos ocupados en poder mejorar la calidad de vida en la ciudad de Monterrey que me dieron la confianza, seguiremos trabajando en lo que hemos proyectado, en las propuestas, en los proyectos de movilidad, seguridad, de transformación de la imagen pública”, dijo Adrián de la Garza.

El pasado lunes, Policarpo Flores del PAN, indicó que la alianza con el PRI está fuerte en Nuevo León y Adrián de la Garza es el mejor posicionado para contender por la gubernatura en el 2027.

